MotoGP, Danilo Petrucci: “Peccato per la caduta, a questo punto confido nella FP3 per entrare nei 10”

Danilo Petrucci chiude senza troppi sorrisi le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Europa, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Il portacolori della Ducati, infatti, non è andato oltre il diciottesimo posto nella FP2 con un distacco di ben 1.247 da Jack Miller. Sembra prendere il via con notevole difficoltà il weekend del circuito Ricardo Tormo per il vincitore del Gran Premio di Francia che ha rovinato tutto il suo lavoro per colpa di una improvvida caduta nelle fasi cruciali del turno pomeridiano.

Il suo commento a fine giornata conferma le sue difficoltà, nonostante solitamente il pilota di Terni sia uno dei più abili in condizioni di bagnato: “Sono arrivato al box sfinito, ma la mia Ducati non era pronta – spiega al sito ufficiale del team Ducati – Ho fatto un errore io e un errore la squadra: siamo pari. Siamo stati veloci in entrambe le sessioni in questo primo giorno. Purtroppo nelle FP2 sono caduto e non sono riuscito a tornare in pista negli ultimi minuti della sessione. Se la pista domattina sarà asciutta, posso provare a migliorare il mio tempo nelle FP3″.

Foto: Lapresse