MotoGP, Francesco Bagnaia: “Voglio regalare un podio al team, per ora abbiamo avuto molta sfortuna”

Francesco Bagnaia sperava di trovarsi in una situazione migliore dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Europa, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Il pilota torinese, infatti, non è andato oltre la quindicesima posizione complessiva con un distacco di 987 millesimi dal compagno di team Jack Miller e sa che domani dovrà stringere i denti per entrare direttamente nella Q2, meteo permettendo..

“Inizio a pensare che sia un mio limite – spiega l’ex campione del mondo della Moto2 a GPone.com – Quando non mi sento al 100% con la mia moto faccio fatica. Fino a Barcellona le cose andavano bene, dopodichè ho trovato sempre freddo e non ho mai trovato il giusto feeling. Anche qui a Valencia non è caldo ma mi sento meglio”.

Il rischio pioggia non aiuta il percorso di “Pecco”. “Spero di avere imparato qualcosa dopo Le Mans, penso di essere cresciuto e nel caso lo proverò a dimostrare anche domani. Oggi nel complesso non mi sono sentito male ma sono caduto troppo facilmente. Non sono riuscito a centrare la top10 per cui domani meglio se fosse asciutto. Vorrei tantissimo salire sul podio, il team se lo merita, ma abbiamo avuto un bel po’ di sfortuna in queste settimane”.

Foto: Valerio Origo