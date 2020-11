MotoGP, GP Europa 2020: risultati e classifica FP1. Miller il più veloce sul bagnato, Morbidelli 2°. Dovizioso 9°

Oggi, venerdì 6 novembre, ha preso il via il weekend del GP d’Europa, round del Motomondiale 2020. Sarà il circuito di Valencia (Spagna) teatro di quel che sarà e le emozioni non mancheranno visto che in tutte e tre le classi la situazione è in bilico e potrà accadere di tutto. In MotoGP, ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride. Di seguito l’ordine dei tempi della FP1:

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP EUROPA 2020 MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:42.063 2 21 F. MORBIDELLI +0.467 3 6 S. BRADL +0.503 4 5 J. ZARCO +0.576 5 73 A. MARQUEZ +0.591 6 9 D. PETRUCCI +0.637 7 44 P. ESPARGARO +0.778 8 88 M. OLIVEIRA +0.814 9 4 A. DOVIZIOSO +0.896 10 12 M. VIÑALES +0.946

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com