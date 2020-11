MotoGP, Maverick Viñales: “Questo problema ci rallenterà”

Maverick Viñales commenta le prove libere del Gran Premio d’Europa 2020, dodicesimo atto della MotoGP. Lo spagnolo ha chiuso la giornata all’undicesimo posto con il crono di 1.33.410 con un gap di 882 millesimi dall’australiano Jack Miller (Ducati), dominatore della prima giornata di attività sul Circuito Riccardo Tormo. Viñales ha mostrato la propria delusione dopo il cambio del propulsore, una sostituzione che lo costringerà a scattare dal fondo del gruppo.

Il portacolori di casa Yamaha ha affermato al giornale spagnolo ‘MARCA’: “Con la nostra moto non è facile sorpassare. Questo problema ci rallenterà, ma dobbiamo mantenere un atteggiamento positivo e dare il massimo. Sono molto triste, Ogni anno le possibilità per vincere il titolo mi sfuggono. A causa di errori perdi punti e non puoi fare nulla. Dobbiamo impegnarci e sfruttare al massimo questa occasione. Se non potrò vincere il Mondiale, cercherò di essere il primo Yamaha. Le sensazioni con la moto non sono fantastiche. In questa situazione è molto difficile mantenere la calma. Mi trovo in difficoltà a guidare la moto, non siamo al livello dei nostri rivali”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse