MotoGP, GP Europa 2020: Valentino Rossi negativo al Covid-19. Venerdì nuovo test per essere in pista in Spagna

La tanto attesa notizia è arrivata: Valentino Rossi è negativo al Covid-19 nell’ultimo test a cui si è sottoposto. Lo ha reso noto in maniera ufficiale la Yamaha. Pertanto, il campione di Tavullia può raggiungere Valencia, sede del weekend iridato, per tentare di essere in pista in questo appuntamento.

Secondo quanto prevede il protocollo, domani dovrà svolgere un ulteriore tampone: nel caso in cui dovesse risultare nuovamente negativo, potrà allora essere dei giochi, se invece vi dovesse essere esito positivo, Valentino sarà sostituito dal pilota statunitense Superbike del team Yamaha GRT Garrett Gerloff.

“Come previsto dalla legge italiana Rossi ha la possibilità di porre fine al suo periodo di isolamento e tornare alla vita di tutti i giorni. A seguito del risultato negativo al test PCR ricevuto oggi 5 novembre, Valentino questa sera si recherà a Valencia. Domani effettuerà un altro test PCR secondo i requisiti FIM. Se dovesse risultare nuovamente negativo potrà partecipare al GP d’Europa di questa settimana. Se dovesse risultare positivo, Garret Gerloff prenderà il suo posto“, il testo della nota della scuderia di Iwata.

Foto: LaPresse