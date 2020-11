MotoGP, Valentino Rossi: difficile fare di più dopo la lunga assenza. Anche il meteo non ha aiutato

Valentino Rossi non è andato oltre il 18° posto nelle qualifiche del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP. In un time-attack molto influenzato dalle condizioni atmosferiche, che hanno costretto i piloti a guidare in condizioni di umido/bagnato, Rossi ha pagato dazio, rimanendo lontano dai riscontri che desiderava maggiormente.

Assente nelle due gare di Aragon per la positività al Covid-19, il “Dottore” non ha trovato la quadra come sperava e ovviamente i tempi ristretti per prepararsi in vista di questo weekend associati al meteo non lo hanno aiutato. Ricordiamo infatti che Valentino ha avuto l’autorizzazione a girare in pista solo oggi, mentre nella FP1 e nella FP2 al suo posto c’era stato il pilota americano di Superbike Garrett Gerloff. Per cui si può anche spiegare in questo modo il riscontro, tenuto conto delle difficoltà delle altre Yamaha, visto che la migliore M1 del lotto è stata quella di Franco Morbidelli (nono).

Una situazione difficile nella scuderia di Iwata anche per quanto concerne la penalizzazione inflitta per il cambiamento non consentito delle valvole sui motori a Jerez de la Frontera (Spagna), costata la decurtazione di punti nella classifica costruttori. A ciò va associata anche la penalità comminata a Maverick Vinales, che scatterà domani dalla pit-lane per aver punzonato il sesto motore, non avendo potuto usufruire dei propulsori usati a Jerez. In questo quadro, Valentino deve fare un po’ buon viso a cattivo gioco, guardando alla gara di domani che dovrebbe essere su asfalto asciutto, stando a quanto riferiscono le previsioni.

Foto: LaPresse