VIDEO MotoGP, GP Europa 2020: gli highlights delle prove libere di Valencia

Il venerdì della MotoGP per quel che riguarda il Gran Premio d’Europa 2020 ha vissuto due sessioni di prove libere completamente differenti. La FP1 è stata disputata sul bagnato vista la pioggia caduta sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, mentre nel pomeriggio la pista è andata via via asciugandosi, con il miglior tempo di Jack Miller davanti ad Aleix Espargarò. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini più importanti della giornata valenciana.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP





Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse