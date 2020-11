Moto3, Mondiale 2021: Niccolò Antonelli nel Team Avintia in sella alla KTM

Nel “festival degli annunci” a Valencia (Spagna), sede del round del Motomondiale 2020, nella classe Moto3 ci sono novità sul fronte mercato. Sì perché Niccolò Antonelli, l’anno venturo, non correrà con il team di Paolo Simoncelli, ma sarà in Avintia al fianco del pilota spagnolo Carlos Tatay. Una nuova chance per Nicco, dopo i tanti problemi fisici e le mille vicissitudini che ne hanno un po’ minato il rendimento.

Una nuova avventura accolta con grande entusiasmo dal centauro italiano: “Sono molto felice di far parte di questa grande squadra il prossimo anno. Ora sono entusiasta di iniziare la prossima stagione in cui farò del mio meglio e mi preparerò al 200% per essere il più veloce“, le parole di Antonelli. La speranza è quella di vederlo sempre in lizza per posizioni di vertice, in sella alla KTM della squadra spagnola.

Foto: Valerio Origo