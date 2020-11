MotoGP, GP Europa 2020: risultati e classifica FP3. Zarco in testa sotto la pioggia. Valentino Rossi 8° al rientro!

Johan Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP d’Europa 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia. Il francese ha sfruttato al meglio la pista bagnata e, in condizioni particolarmente congeniali al suo stile di guida, è riuscito a precedere Maverick Vinales per appena 8 millesimi. Una Ducati davanti a una Yamaha, poi la Honda di Takaaki Nakagami e la Ducati di Francesco Bagnaia. Valentino Rossi è ottimo ottavo al rientro dopo la positività al Covid-19, il Dottore su Yamaha accusa 1.635 di ritardo e precede le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, Andrea Dovizioso è 12mo con Ducati, decisamente attardati Franco Morbidelli 17mo e Fabio Quartararo 19mo. Di seguito i risultato e la classifica dei tempi della FP3 del GP d’Europa per la MotoGP.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP EUROPA MOTOGP 2020:

1 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 315.4 1’40.007

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’40.743 0.736 / 0.736

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.3 1’41.071 1.064 / 0.328

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 319.8 1’41.193 1.186 / 0.122

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 316.8 1’41.285 1.278 / 0.092

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.5 1’41.352 1.345 / 0.067

7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.589 1.582 / 0.237

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1’41.642 1.635 / 0.053

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 311.1 1’41.779 1.772 / 0.137

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.4 1’41.864 1.857 / 0.085

11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 313.9 1’41.884 1.877 / 0.020

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.8 1’42.009 2.002 / 0.125

13 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.9 1’42.301 2.294 / 0.292

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’42.506 2.499 / 0.205

15 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 313.9 1’42.547 2.540 / 0.041

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 316.8 1’42.824 2.817 / 0.277

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1’42.831 2.824 / 0.007

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.1 1’42.957 2.950 / 0.126

19 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’43.234 3.227 / 0.277

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1’43.534 3.527 / 0.300

43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock