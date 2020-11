MotoGP, possibile pioggia a Valencia sabato mattina. Sarà impossibile migliorare i tempi della FP2?

Raramente in questa stagione si è vissuta l’incertezza che abbiamo constatato dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Europa, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Sul tracciato di Valencia, infatti, le condizioni meteo hanno scombinato le carte in tavola con una FP1 dominata dal bagnato, ed un secondo turno nel quale il tracciato è andato asciugandosi, ma nel quale diversi piloti hanno preferito non rischiare al massimo. Al momento, quindi, non è dato sapere quale sia il rapporto di forza tra i candidati al titolo della classe regina e, come se non bastasse, domani si aggiungeranno altre due variabili notevoli: il nuovo rischio di pioggia in concomitanza con la FP3 e, non secondario, il ritorno in azione di Valentino Rossi.

Joan Mir, leader della classifica generale, conduce con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 su Maverick Vinales e 25 su Franco Morbidelli. Di questi contendenti solamente il pilota romano ha vissuto un venerdì sereno con il terzo tempo complessivo alle spalle di Jack Miller e Aleix Espargarò, dando la sensazione di essere in gran spolvero e sicuro dei propri mezzi con la sua M1. Gli altri rivali, invece, hanno combattuto per entrare nella top10, con Fabio Quartararo nono, Joan Mir decimo e Maverick Vinales undicesimo per soli 5 millesimi. Una ennesima brutta notizia per lo spagnolo che domenica sarà costretto a partire dai box e domani rischia la Q1.

Loading...

Loading...

Il meteo di domattina, quindi, congelerà tutto? Sembra che le previsioni non lascino spiragli tra le nuvole e, quindi, c’è la possibilità che quanto visto oggi sia ciò che i piloti porteranno verso le qualifiche. Una brutta notizia anche per Valentino Rossi che, con novanta minuti in meno di prove oggi (e due weekend saltati ad Aragon) avrebbe bisogno di un sabato molto più lineare per ritrovare il giusto feeling ed iniziare a spingere sul serio. Senza dubbio i piloti daranno il via al loro sabato di Valencia svegliandosi e guardando all’insù verso il cielo. Le incognite sono infinite in vista delle qualifiche di domani, ma il meteo è quella più importante.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse