LIVE Moto3, GP Europa 2020 in DIRETTA: ultimi giri del warm-up

9.13 Arbolino sale secondo davanti ad Arenas e Salac. Raul Fernandez detta il passo!

9.14 Molti piloti si migliorano!

9.11 Vietti passa quinto, mentre Raul Fernandez torna leader! 1.40.313 per lo spagnolo di casa KTM Ajo.

9.10 Nuovo best lap per Arenas! Attenzione a Fernandez, Arbolino e Vietti che potrebbero impensierire il leader del Mondiale.

9.09 Raul Fernandez strappa a Lopez il miglior crono! 1.40.735 per lo spagnolo che tra poche ore partirà dalla seconda fila.

9.07 Albert Arenas (Aspar) sale al comando della classifica, ma viene subito beffato da Arbolino, Salac, Fernandez, Fenati e Lopez. Quest’ultimo detta il passo con il tempo di 1.40.916.

9.06 La classifica aggiornata:

1 21 A. LOPEZ 1:41.961 2 55 R. FENATI +0.228 3 25 R. FERNANDEZ +0.391 4 53 D. ÖNCÜ +0.682 5 12 F. SALAC +1.151 6 70 B. BALTUS +1.161 7 11 S. GARCIA +1.449 8 5 J. MASIA +1.475 9 52 J. ALCOBA +1.497 10 75 A. ARENAS +1.581

9.03 Problemi tecnici per Dupasquier nel corso del primo giro cronometrato.

9.02 Tutti scendono in pista per provare la pista.

9.00 Bandiera verde! Inizia il warm-up!

8.58 Per la prima volta in questo fine settimana i protagonisti scendono in pista con le gomme slick.

8.55 Il sole splende a Valencia! Dopo due gironi di pioggia e freddo il cielo è sereno.

8.52 La sede dell’evento odierno è l’autodromo Riccardo Tormo di Valencia. La pista iberica accoglie la prima prova dell’ultimo doubleheader stagionale. L’impianto che solitamente ospita l’ultima fatica stagionale si articola in 4 chilometri, intervallate da 14 curve.

8.50 I piloti si preparano a scendere in pista.

8.48 La classifica del Mondiale alla viglia del GP d’Europa:

1 Albert ARENAS KTM SPA 157

2 Ai OGURA Honda JPN 138

3 Celestino VIETTI KTM ITA 137

4 Jaume MASIA Honda SPA 133

5 Tony ARBOLINO Honda ITA 121

6 John MCPHEE Honda GBR 119

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 93

8 Darryn BINDER KTM RSA 90

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 79

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 70

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 57

14 Andrea MIGNO KTM ITA 47

15 Ayumu SASAKI KTM JPN 43

16 Kaito TOBA KTM JPN 40

17 Sergio GARCIA Honda SPA 37

18 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

19 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 32

20 Stefano NEPA KTM ITA 26

21 Filip SALAC Honda CZE 23

22 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21

23 Carlos TATAY KTM SPA 14

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 5

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Maximilian KOFLER KTM AUT

30 Davide PIZZOLI KTM ITA

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

8.45 La classifica dei tempi della Q2 di ieri:

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 221.8 1’52.252

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.5 1’52.623 0.371 / 0.371

3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.9 1’52.663 0.411 / 0.040

4 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team Moto3 KTM 222.5 1’52.821 0.569 / 0.158

5 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.8 1’53.179 0.927 / 0.358

6 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 223.2 1’53.205 0.953 / 0.026

7 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.0 1’53.230 0.978 / 0.025

8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 218.9 1’53.268 1.016 / 0.038

9 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 213.5 1’53.311 1.059 / 0.043

10 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 217.5 1’53.976 1.724 / 0.665

11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.6 1’54.222 1.970 / 0.246

12 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 216.9 1’54.409 2.157 / 0.187

13 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 216.9 1’54.423 2.171 / 0.014

14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 223.2 1’54.472 2.220 / 0.049

15 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 214.8 1’54.579 2.327 / 0.107

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 217.5 1’54.685 2.433 / 0.106

17 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 220.3 1’54.946 2.694 / 0.261

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 220.3 1’55.060 2.808 / 0.114

8.43 Tutto è pronto dal Circuito Riccardo Tormo di Valencia per la l’ultima sessione prima della gara, prevista alle 11.00.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP d’Europa per i protagonisti della Moto3.

Presentazione GP Europa Moto3 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e del Gran Premio d’Europa, tredicesimo atto del Mondiale Moto3 2020. Dopo una settimana di stop, i giovani protagonisti del Motomondiale si preparano per affrontare la prima delle due prove che si terranno a Valencia, ultimo doubleheader del campionato

John McPhee ha conquistato la pole-position per la competizione odierna. Il britannico di casa Sprinta ha firmato il miglior crono con il tempo di 1.52.252. Secondo posto per lo spagnolo Raul Fernandez (KTM Ajo) davanti al nostro Celestino Vietti (Sky).

Il catalano Albert Arenas (Aspar), leader del Mondiale, apre la seconda fila in cui scatteranno anche lo spagnolo Alonso Lopez (Max Racing) e l’italiano Riccardo Rossi (Facile Racing). Difficoltà per il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) e per lo spagnolo Jaume Masià (Leopard), rispettivamente in 8° e 28° posizione.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live del warm-up. Buon divertimento!

Foto: LaPresse