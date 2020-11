MotoGP, Andrea Dovizioso: “Siamo pronti a sfruttare ogni situazione”

Andrea Dovizioso è intervenuto nella conferenza stampa del Gran Premio d’Europa, la prima delle due prove del doubleheader che si terrà a Valencia (Spagna). L’alfiere di casa Ducati si prepara per le ultime tre competizioni con 28 punti da recuperare sull’iberico Joan Mir (Suzuki).

Il nativo di Forlimpopoli ha affermato alla stampa: “Se dovesse piovere siamo pronti a sfruttare ogni situazione. Sarà fondamentale gestire ogni momento con molta intelligenza. In condizioni asciutte facciamo ancora troppa fatica rispetto ai nostri avversari. Dobbiamo trovare la giusta confidenza con la moto. Ogni gara ha la sua storia, questa pista è totalmente diversa da quelle che abbiamo affrontato fino ad ora. Negli anni precedenti avevamo piste a favore, altre meno. In questa stagione la situazione è completamente differente. Al momento le gomme non si adattano al mio stile di guida. La stagione, rispetto ai nostri rivali, è stata ricca di momenti negativi e questo ci ha limitato nella corsa al titolo. È complicato migliorarsi e spesso non siamo competitivi. Domani con la pioggia tutto sarà diverso dal solito”.

Durante la conferenza stampa odierna è stata posta ai piloti una considerazione riguardo ad un possibile fine settimana di due giorni come accaduto in F1 in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Imola. Dovizioso ha dichiarato: “Per me può essere interessante. Ho sempre spinto a favore di questo format alternativo, ma la mia richiesta non è mai stata accolta”.

Dovizioso ha espresso una considerazione sulla pressione alla vigilia di queste ultime tre prove: “Se non senti tanta pressione vuol dire che non sei tra i primi. Non è semplice gestirla perché a volte potrebbe essere un limite. Per tutti noi non è la prima volta che affrontiamo questa situazione, fa parte del nostro sport”.

L’alfiere della Ducati ha completato la conferenza stampa guardando al futuro: “Non ho ancora preso alcuna decisione sul mio futuro. Mi restano diversi anni per la mia carriera. Ho provato il motocross, non riesco a starci lontano. Appena saprò, vi informerò”.

Foto: LaPresse