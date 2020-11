MotoGP, qualifiche GP Europa 2020: Pol Espargarò partirà davanti a tutti. 9° Franco Morbidelli e 12° Andrea Dovizioso

Nella giornata odierna l’autodromo Ricardo Tormo di Valencia è stato teatro delle qualifiche del Gran Premio di Europa, terz’ultimo atto del Mondiale 2020 di MotoGP. La pole position è stata appannaggio di Pol Espargarò (Ktm), il quale sarà accompagnato in prima fila da Alex Rins (Suzuki) e Takaaki Nakagami (Honda). Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, scatteranno rispettivamente dalla nona e dalla dodicesima casella, mentre Valentino Rossi partirà 17°. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato.

Q1 – Le condizioni sono molto infide, poiché su Valencia compare finalmente il sole, ma l’asfalto è ancora impregnato d’acqua. Dunque i centauri sono costretti ad utilizzare pneumatici da bagnato nonostante la pista vada ad asciugarsi di minuto in minuto. Non sorprende, pertanto, che i tempi migliorino continuamente. I due pass per la Q2 vengono alfine conquistati dalla Ktm di Miguel Oliveira e dalla Ducati di Johann Zarco, un risultato non certo sorprendente alla luce di quanto visto sinora sull’acqua durante le prove libere. Niente da fare, invece, per Valentino Rossi, il quale marca l’ottavo crono e dovrà quindi partire dalla diciassettesima posizione.

Q2 – La situazione dell’asfalto è analoga al turno precedente, ovvero bagnato, anche se in alcuni tratti si intravede una traiettoria asciutta. In ogni caso, tutti utilizzano gomme da pioggia. Il primo tempo davvero interessante viene fatto segnare dalla Honda di Takaaki Nakagami, il quale completa un giro in 1’40”530 quando mancano ancora cinque minuti al termine della sessione. Il giapponese, però, cade proprio nella parte finale della sessione e non può migliorare il suo crono. Ne approfitta al meglio la Ktm di Pol Espargarò, che realizza la seconda pole position stagionale, precedendo di 41 millesimi la Suzuki di Alex Rins e di 96 millesimi il già citato nipponico. Rins a parte, tra i contendenti per il titolo Joan Mir si qualifica quinto, Franco Morbidelli nono, Fabio Quartararo undicesimo ed Andrea Dovizioso dodicesimo. Come detto, Maverick Viñales partirà dalla pit-lane come penalità per aver superato il limite massimo consentito di motori utilizzabili in stagione.

MOTOGP – RISULTATO QUALIFICHE GP EUROPA 2020

1 ESPARGARO Pol Ktm 2 RINS Alex Suzuki 3 NAKAGAMI Takaaki Honda 4 ZARCO Johann Ducati 5 MIR Joan Suzuki 6 MILLER Jack Ducati 7 ESPARGARO Aleix Aprilia 8 OLIVERIA Miguel Ktm 9 MORBIDELLI Franco Yamaha 10 BINDER Brad Ktm 11 QUARTARARO Fabio Yamaha 12 DOVIZIOSO Andrea Ducati 13 BRADL Stefan Honda 14 MARQUEZ Alex Honda 15 VINALES Maverick * Yamaha 16 CRUTCHLOW Cal Honda 17 BAGNAIA Francesco Ducati 18 ROSSI Valentino Yamaha 19 PETRUCCI Danilo Ducati 20 SAVADORI Lorenzo Aprilia 21 RABAT Tito Ducati

* Maverick Viñales partirà dalla pit-lane, avendo superato il limite massimo consentito di motori utilizzabili in stagione.

Foto: Valerio Origo