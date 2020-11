MotoGP, Valentino Rossi: “Ho avuto paura per il Covid. Ci manca grip al posteriore”

Valentino Rossi non è andato oltre il 18° posto nelle qualifiche del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP. In un time-attack molto influenzato dalle condizioni atmosferiche, che hanno costretto i piloti a guidare in condizioni di umido/bagnato, Rossi ha pagato dazio, rimanendo lontano dai riscontri che desiderava maggiormente.

Assente nelle due gare di Aragon per la positività al Covid-19, il “Dottore” non ha trovato la quadra come sperava e ovviamente i tempi ristretti per prepararsi in vista di questo weekend associati al meteo non lo hanno aiutato. Ricordiamo infatti che Valentino ha avuto l’autorizzazione a girare in pista solo oggi, mentre nella FP1 e nella FP2 al suo posto c’era stato il pilota americano di Superbike Garrett Gerloff. Per cui si può anche spiegare in questo modo il riscontro, tenuto conto delle difficoltà delle altre Yamaha, visto che la migliore M1 del lotto è stata quella di Franco Morbidelli (nono).

“Sicuramente sono contento di essere tornato a correre. E’ stata dura rimanere in isolamento perché sapevo di persone che erano ancora positive al Covid-19 dopo 50 giorni e in quel caso non avrei potuto gareggiare. Confesso, quindi di aver avuto un po’ paura“, le parole di Valentino a Sky Sport. Il “Dottore”, poi, sulle difficoltà odierne ha aggiunto: “Ho sofferto le condizioni perché guidando con le slick, con l’umido, faccio più fatica perché ci manca grip sul posteriore. Ovviamente non ha aiutato neanche poter lavorare poco, visto che ieri non potevo essere in pista“.

Foto: LaPresse