Moto3, risultati FP1 GP Europa 2020: Masià parte forte anche a Valencia sul bagnato, 5° Arbolino

Jaume Masià conferma il suo ottimo stato di forma e comincia nel migliore dei modi il primo weekend di gara a Valencia, firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del Team Leopard, reduce dal doppio successo consecutivo di Aragon che lo ha proiettato in corsa per il titolo, è stato il più veloce del lotto stamattina in condizioni di pista bagnata sul circuito Ricardo Tormo fermando il cronometro in 1’49″840 al 15° dei 16 giri percorsi.

Alle spalle del padrone di casa valenciano si è inserito un ottimo Tatsuki Suzuki, 2° a 294 millesimi dalla vetta al termine di un turno molto positivo in termini di passo fin dai primi passaggi. Bell’avvio di fine settimana sul bagnato anche per il giapponese Kaito Toba, 3° a 0.405, e per lo spagnolo Alonso Lopez, 4° a 0.505 dopo essere passato anche davanti a tutti in classifica nella fase centrale della sessione. Quinto posto per il migliore degli italiani, Tony Arbolino, autore di un buonissimo turno nonostante una caduta senza conseguenze a dieci minuti dalla bandiera a scacchi che non gli ha permesso di migliorare la sua prestazione nel finale.

Italia presente nella top10 anche con altri tre piloti: Andrea Migno è 6° a 0.809 dimostrandosi però il migliore nella prima parte di FP1, Niccolò Antonelli è 8° a 1.375 e Celestino Vietti chiude 9° a 1.414 migliorandosi proprio all’ultimo tentativo. Da segnalare in chiave azzurra anche l’11° posto di Riccardo Rossi, al rientro in gara dopo aver saltato Aragon 2 causa Covid. Sessione molto complicata invece per il leader del campionato Albert Arenas, relegato in 25ma posizione a 2″5 di ritardo dalla testa ed autore di una brutta caduta in curva 4 che lo ha costretto a concludere anzitempo la FP1.

CLASSIFICA FP1 GP EUROPA 2020 MOTO3

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 218.2 1’49.840

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.2 1’50.134 0.294 / 0.294

3 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 214.8 1’50.245 0.405 / 0.111

4 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.2 1’50.345 0.505 / 0.100

5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 217.5 1’50.522 0.682 / 0.177

6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.8 1’50.649 0.809 / 0.127

7 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 216.2 1’51.170 1.330 / 0.521

8 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.2 1’51.215 1.375 / 0.045

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.2 1’51.254 1.414 / 0.039

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 218.2 1’51.278 1.438 / 0.024

11 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 216.2 1’51.299 1.459 / 0.021

12 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 216.2 1’51.383 1.543 / 0.084

13 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 211.5 1’51.524 1.684 / 0.141

14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.5 1’51.614 1.774 / 0.090

15 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 216.9 1’51.738 1.898 / 0.124

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 215.5 1’51.742 1.902 / 0.004

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.2 1’51.754 1.914 / 0.012

18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 218.9 1’51.822 1.982 / 0.068

19 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 212.8 1’51.837 1.997 / 0.015

20 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 214.2 1’51.854 2.014 / 0.017

21 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team Moto3 KTM 217.5 1’51.902 2.062 / 0.048

22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 215.5 1’51.984 2.144 / 0.082

23 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.6 1’52.242 2.402 / 0.258

24 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 213.5 1’52.264 2.424 / 0.022

25 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team Moto3 KTM 212.2 1’52.341 2.501 / 0.077

26 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 211.5 1’52.515 2.675 / 0.174

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 215.5 1’52.640 2.800 / 0.125

28 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 212.8 1’52.723 2.883 / 0.083

29 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.5 1’52.786 2.946 / 0.063

30 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 213.5 1’53.565 3.725 / 0.779

31 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.2 1’54.009 4.169 / 0.444

