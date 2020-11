LIVE Moto2, GP Europa 2020 in DIRETTA: alle 9.30 il via al warm-up, Bastianini e Marini lavorano sull’asciutto in vista della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.13 La prima grande notizia di giornata è legata al meteo: a Valencia splende il sole e si profila una domenica completamente asciutta per il Motomondiale.

It’s race day, and the sun has finally made an appearance! ☀️ Three hugely important warm-up sessions coming up! ⏩#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/A0CAPioQTA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2020

9.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del warm-up della Moto2 valevole per il Gran Premio d’Europa 2020, tredicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Moto2. Appuntamento fissato a partire dalle ore 9.30 con il warm-up e poi alle 12.20 per la partenza della prima delle due gare consecutive in programma da calendario al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Domenica estremamente delicata nella lotta per il titolo iridato, con Sam Lowes che può affondare un attacco quasi decisivo e gli italiani chiamati ad una grande prestazione per neutralizzare il tentativo di fuga del britannico in testa al campionato.

Ricordiamo che Lowes si presenta al Gran Premio odierno in vetta al Mondiale Moto2 con 7 punti di vantaggio su Enea Bastianini, 23 su Luca Marini e 48 su Marco Bezzecchi quando ci sono ancora 75 punti a disposizione da qui al termine della stagione. Le qualifiche del sabato, andate in scena in condizioni molto complicate (asfalto umido in via di asciugamento), hanno premiato un Lowes capace di strappare un posto in prima fila con il terzo tempo mentre gli italiani sono rimasti un po’ attardati. Bezzecchi scatterà dalla seconda fila in quinta piazza, Marini è 7°, mentre Bastianini dovrà effettuare una rimonta furibonda dalla quinta fila (15°) per provare a salire sul podio. Xavi Vierge a sorpresa in pole position davanti a Joe Roberts, ma questi due dovranno guardarsi le spalle da una serie di piloti sulla carta più competitivi sull’asciutto per cercare di resistere nelle posizioni di vertice.

Il programma odierno si apre alle ore 9.30 con il warm-up mattutino, mentre il via della gara è previsto alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della bellissima lotta per il titolo tra Enea Bastianini, Luca Marini ed il britannico Sam Lowes: buon divertimento!

