MotoGP, FP3 GP Europa 2020: sessione bagnata, il migliore è Johann Zarco. Valentino Rossi è 8°

L’azione sta per entrare nel vivo all’autodromo Ricardo Tormo di Valencia, dove oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Europa, terz’ultimo atto del Motomondiale 2020. Nel frattempo, in mattinata, si è conclusa la terza sessione di prove libere, al termine della quale sono stati determinati i dieci piloti che hanno guadagnato direttamente accesso al Q2.

Questi però non sono cambiati rispetto alla FP2 poiché il turno si è tenuto sulla pista bagnata, dinamica che ha impedito a tutti i centauri di migliorare i tempi realizzati nel pomeriggio di ieri. Tra i più penalizzati da questa situazione c’è Valentino Rossi, che oggi ha fatto il suo ritorno in azione dopo aver superato il Covid-19. Il Dottore dovrà quindi passare per la Q1. Anzi, in linea teorica il quarantunenne di Tavullia non ha neppure ottenuto un tempo all’interno del 107% del migliore della classifica combinata, ma verosimilmente gli verrà concessa una deroga per partecipare alle qualifiche, in quanto non ha appunto potuto girare in condizioni paritetiche con tutti gli altri.

Loading...

Loading...

Dunque, i dieci ammessi al Q2 sono le Ducati di Jack Miller e Andrea Dovizioso; le Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo; le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir; le Ktm di Pol Espargaro e Brad Binder; la Honda di Takaaki Nakagami e l’Aprilia di Aleix Espargaro.

Per la cronaca il più rapido della sessione, piuttosto interlocutoria nell’economia del weekend, è stato Johann Zarco, che ha fermato i cronometri sull’1’40”007, precedendo di 7 decimi Maverick Viñales e 1 secondo Takaaki Nakagami. Valentino Rossi ha realizzato l’ottava performance.

MOTOGP – GP EUROPA 2020 – RISULTATO FP3

1 ZARCO Johann Ducati 1’40″007 2 VINALES Maverick Yamaha 1’40″743 3 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’41″071 4 BAGNAIA Francesco Ducati 1’41″193 5 CRUTCHLOW Cal Honda 1’41″285 6 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’41″352 7 MARQUEZ Alex Honda 1’41″589 8 ROSSI Valentino Yamaha 1’41″642 9 RINS Alex Suzuki 1’41″779 10 MIR Joan Suzuki 1’41″864 11 BRADL Stefan Honda 1’41″884 12 DOVIZIOSO Andrea Ducati 1’42″009 13 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’42″301 14 ESPARGARO Pol Ktm 1’42″506 15 RABAT Tito Ducati 1’42″547 16 PETRUCCI Danilo Ducati 1’42″824 17 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’42″831 18 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’42″957 19 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’43″234 20 BINDER Brad Ktm 1’43″534 NC MILLER Jack Ducati No Time

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock