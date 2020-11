MotoGP, GP Europa 2020: risultati e classifica FP2. Jack Miller ancora in vetta, Morbidelli 3° e Dovizioso 8°. Mir in top-10

Seconda sessione di prove libere particolarmente intense a Valencia (Spagna), sede del round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo l’australiano della Ducati Pramac Jack Miller ha fatto vedere una grande affinità con la pista iberica, bissando il miglior crono della FP1 e facendo valere le sue qualità anche sull’asciutto. Alle sue spalle un velocissimo Aleix Espargaro con l’Aprilia a 0″092 e Franco Morbidelli a 0″276 con la Yamaha Petronas.

Ultimi minuti infuocati con tutti che hanno provato il time-attack, per centrare la top-10, funzionale alla qualificazione della Q2 che domani si definirà. In questo senso Andrea Dovizioso 8°, Fabio Quartararo 9° e Joan Mir 10° sono riusciti con le unghie e coi denti a strappare un tempo sufficiente. 11° crono per Maverick Vinales, mentre 14° Francesco “Pecco” Bagnaia con la Ducati Pramac. Si è classifica in 19ma posizione lo statunitense Gerloff, pilota scelto dalla Yamaha per sostituire Valentino Rossi. Di seguito la classifica dei tempi:

RISULTATI E CLASSIFICA GP EUROPA 2020 FP2 MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:32.528 2 41 A. ESPARGARO +0.092 3 21 F. MORBIDELLI +0.276 4 30 T. NAKAGAMI +0.338 5 44 P. ESPARGARO +0.424 6 42 A. RINS +0.629 7 33 B. BINDER +0.731 8 4 A. DOVIZIOSO +0.764 9 20 F. QUARTARARO +0.809 10 36 J. MIR +0.877

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com