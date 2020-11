MotoGP, FP1 GP Europa 2020: Jack Miller il più veloce, Franco Morbidelli è 2°. In difficoltà Mir e Quartararo

Per i prossimi dieci giorni l’autodromo Ricardo Tormo di Valencia sarà il centro del mondo motociclistico. La pista spagnola sarà infatti teatro di un double header durante il quale si disputeranno la terz’ultima e la penultima gara del Motomondiale 2020. Nella mattinata odierna si è cominciato a lavorare con la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa, il quale andrà in scena domenica 8 novembre.

Come ampiamente previsto dai meteorologi, si è girato su pista bagnata. Non sorprende, quindi, che il miglior crono del turno sia stato realizzato da un “mago della pioggia” come Jack Miller. L’australiano della Ducati Pramac ha completato il suo miglior giro in 1’42”0, precedendo di mezzo secondo un ottimo Franco Morbidelli, l’unico degli alfieri della Yamaha ad aver lasciato il segno. Infatti Maverick Viñales ha vegetato a centro classifica, mentre Fabio Quartararo è apparso in grossissima difficoltà e ha chiuso addirittura in ultima posizione la classifica dei tempi. A proposito della Casa di Iwata. Non ha girato Valentino Rossi, il quale è ancora in attesa dell’esito del secondo tampone per capire se ha pienamente superato il Covid-19. Se dovesse essere negativo, allora il Dottore prenderà parte già alle prove libere di domattina. Nel frattempo la sua moto è stata utilizzata dallo statunitense Garlett Gerloff, che lo sostituirà in caso di tampone positivo.

La sorpresa della sessione è stato Stefan Bradl. Il tedesco della Honda ha addirittura realizzato la terza performance, precedendo Johann Zarco, che ha confermato l’ottima forma della Ducati sul bagnato. Infatti, abbiamo ben quattro piloti della Casa di Borgo Panigale nella top ten, poiché Danilo Petrucci si è attestato in sesta piazza e Andrea Dovizioso in nona. Quartararo a parte, sembrato davvero in crisi, anche Joan Mir non ha impressionato. Il leader della classifica iridata si è attestato solamente in diciassettesima piazza. Evidentemente sia il francese che lo spagnolo si augurano che i meteorologi abbiano ragione e, domani e dopodomani, si possa effettivamente girare sull’asciutto.

MOTOGP – GP EUROPA 2020 – RISULTATO FP1

1 MILLER Jack Ducati 1’42″063 2 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’42″530 3 BRADL Stefan Honda 1’42″566 4 ZARCO Johann Ducati 1’42″639 5 MARQUEZ Alex Honda 1’42″654 6 PETRUCCI Danilo Ducati 1’42″700 7 ESPARGARO Pol Ktm 1’42″841 8 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’42″877 9 DOVIZIOSO Andrea Ducati 1’42″959 10 VINALES Maverick Yamaha 1’43″009 11 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’43″230 12 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’43″461 13 RINS Alex Suzuki 1’43″521 14 BAGNAIA Francesco Ducati 1’43″572 15 BINDER Brad Ktm 1’43″584 16 GERLOFF Garrett Yamaha 1’43″645 17 MIR Joan Suzuki 1’43″728 18 CRUTCHLOW Cal Honda 1’43″925 19 RABAT Tito Ducati 1’44″448 20 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’44″527 21 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’44″791

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: Shutterstock