MotoGP, Aleix Espargarò: “Se domani sarà asciutto potremo lottare con i migliori, sul futuro…”

Se cercate un pilota che ha motivi per sorridere dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Europa, dodicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020, potete facilmente trovare Aleix Espargarò. Il portacolori dell’Aprilia ha infatti concluso la sua giornata di Valencia con il secondo tempo in 1:32.620 a soli 92 millesimi da Jack Miller. Un risultato non di poco conto per il team italiano, specialmente in condizioni intermedie come si è visto oggi sulla pista intitolato a Ricardo Tormo. “Diciamo che oggi ci voleva tanto cuore in queste condizioni particolari e io l’ho messo – spiega Aleix Espargarò ai microfoni di Sky Sport – Fortunatamente nell’ultima parte della FP2 la situazione era ideale, con la pista quasi asciutta. Solamente in alcuni punti c’erano ancora curve umide, ma girare sull’1:32 medio è un bell’andare”.

Lo spagnolo spiega come la sua moto sia sempre più nella direzione giusta: “La mia Aprilia si comporta davvero bene, specialmente dopo le modifiche che abbiamo apportato ad Aragon. Anche oggi qui a Valencia mi sentivo bene e non mi rimarrà che ripetermi domani. Se sarà asciutto penso che potremo crescere ancora, e lottare anche con i primi della classe”.

Si parla molto di chi sarà il compagno di scuderia dello spagnolo in vista del campionato 2021. Aleix Espargarò ha le idee chiare: “Ho sentito parlare di Jorge Lorenzo come possibile tester, ma non so se potrebbe essere un valore aggiunto. Certo, stiamo parlando di uno dei migliori piloti degli ultimi 20 anni, sia ben chiaro, ma per fare il collaudatore in Aprilia occorre soprattutto convinzione e crederci fino alla fine. La moto è ancora indietro rispetto ai migliori e solamente un pilota deciso al 100% potrebbe fare al caso nostro. Ad ogni modo io confido sempre di avere Andrea Iannone al mio fianco, perché ho bisogno di un pilota forte per migliorare. Se non potrà essere lui confido che sarà comunque un elemento importante per crescere ancora. Quest’anno, dopotutto, abbiamo concluso diverse gare attorno al decimo posto, ma a soli 8 secondi dai primi. Ci manca l’ultimo step”.

Foto: Valerio Origo