LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: Barty e Kenin in semifinale agli Australian Open, LeBron James ricorda Kobe Bryant

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma

8.40 F1 – La Williams presenterà la nuova vettura nel 1° giorno di test a Barcellona, il 19 febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 NBA – LeBron James dedica un pensiero a Kobe Bryant, tragicamente scomparso due giorni per via di un incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Loading...

Loading...

8.32 NBA – Sei le partite che si sono svolte nella notte NBA. Il risultato più eclatante è sicuramente quello emerso dal match di Salt Lake City tra gli Houston Rockets e i padroni di casa degli Utah Jazz. Risultato finale: 126-117 e per i Jazz è la quarta sconfitta davanti al pubblico amico su 22 partite giocate. Nell’altro big match della conference occidentale, invece, i Dallas Mavericks espugnano Oklahoma City con il risultato di 107-97. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

8.31 TENNIS – Sono Sofia Kenin e Ashleigh Barty le prime semifinaliste degli Australian Open 2020 di tennis. L’americana e l’australiana si sono conquistate gli accessi al penultimo atto del Major sconfiggendo rispettivamente la turca Ons Jabeur e la ceca Petra Kvitova. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 28 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 28 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Fari puntati sugli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park l’ambiente si scalderà e le vedette cercheranno di prendersi la scena. E’ il caso di Roger Federer e di Novak Djokovic. Lo svizzero (n.3 del mondo) se la vedrà sul campo della Rod Laver Arena contro il “giustiziere degli italiani” Tennys Sandgren, che quando si cimenta sui campi australiani è sempre un insidia. Non potrà permettersi distrazioni l’elvetico, disposto a centrare la semifinale e pronto ad affrontare il vincente della sfida tra Nole e Milos Raonic. Il serbo dovrà tenere d’occhio il servizio super potente del canadese per spuntarla, ma la forma esibita sino ad ora dovrebbe rassicurarlo. Sul versante femminile il confronto tra Kenin e Jabeur stuzzica perché la turca, dotata di un tennis splendido, potrebbe continuare a stupire, mentre la partita tra Barty e e Kvitova sarà una specie di finale anticipata.

Sport invernali in scena con la Coppa del Mondo di sci alpino maschile: nella Night Race sulla mitica Planai di Schladming lo spettacolo sarà assicurato. Dopo alcuni guizzi, come i podi di Stefano Gross in Val d’Isere e quello di Alex Vinatzer a Zagabria, i nostri portacolori hanno mancato un po’ troppo visita, con diverse buone occasioni gettate alle ortiche e ben poche soddisfazioni. L’infortunio che ha estromesso Manfred Moelgg dalla stagione non ha sicuramente aiutato un gruppo che ha bisogno di una guida. I vari Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Francesco Gori, Tommaso Sala e Federico Liberatore, sono alla ricerca della manche giusta, e della gara perfetta per poter emergere, mentre Giuliano Razzoli dall’alto della sua esperienza sa perfettamente che starà in lui ritrovare le giuste sensazioni per brillare. A completamento della giornata, tanto basket con le competizioni europee e i cui match saranno accompagnati dal ricordo della tragica scomparsa di Kobe Bryant, volley con la Champions League e calcio con il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 28 gennaio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse