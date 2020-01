Lotta, Lucio Caneva: “Daigoro Timoncini non sarà agli Europei, Frank Chamizo ed Aurora Campagna recuperano”

Mancano oramai due settimane al via degli Europei di lotta, che si disputeranno a Roma: al sito federale ha parlato il team manager della Nazionale italiana, Lucio Caneva, che ha fatto il punto della situazione soprattutto degli infortunati, in vista della rassegna continentale.

Chamizo dovrebbe farcela per la rassegna continentale: “La Ranking Series è una gara molto impegnativa. Frank Chamizo, unico italiano già qualificato a Tokyo, non ha potuto partecipare perché non ancora in perfette condizioni fisiche. Abbiamo preferito non rischiare un riacutizzarsi dell’infortunio in vista dell’Europeo. Da segnalare la vittoria di Kakhelashvili, nei -97 kg, che ha dimostrato di essere in grande forma e affronterà gli Europei. Puntiamo molto su di lui“.

Altri infortuni però preoccupano in vista degli Europei: “Daigoro Timoncini, bronzo europeo nei -97 kg, e Aurora Campagna, argento europeo nei -62 kg, non sono scesi sulle materassine in quest’occasione. Daigoro, che non potrà partecipare neanche al Campionato Europeo, ha un problema fisico, si sta riprendendo ma abbiamo preferito preservarlo e curarlo per la gara di Budapest, dove speriamo riesca ad ottenere la qualificazione olimpica. Stesso discorso per Aurora, ma penso che recupererà per il Campionato d’Europa per difendere la medaglia conquistata agli ultimi Europei seniores“.

Trenta atleti italiani prenderanno parte alla manifestazione continentale: “L’Europeo Seniores è un evento di grandi dimensioni, importante per la Federazione, importante per gli atleti. Per la prima volta nella storia della lotta italiana abbiamo la partecipazione della squadra completa. La nostra speranza è di ben figurare come atleti e di porci nel mondo della lotta internazionale come punto di riferimento per le organizzazioni. Le due gare fondamentali di questi primi mesi del 2020 saranno a Budapest e a Sofia, ci si possono aprire le porte per altre partecipazioni a Tokyo“.

Foto: UWW