Milano-Cortina 2026, Malagò: “Grande lavoro di squadra, la legge olimpica sarà votata a breve”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in occasione dell’odierna assemblea di Confindustria a Belluno, è intervenuto in merito alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, esprimendo soddisfazione per quanto fatto finora e dicendosi molto fiducioso per i prossimi mesi di lavoro.

Malagò ha fatto trapelare un certo ottimismo riguardo all’attesa legge olimpica: “Ci sono tutti i segnali che la legge olimpica sarà votata a breve, e quindi si potrà cominciare con quello che è uno degli impegni che sono stati sottoscritti durante la candidatura. A questo punto la nave ha l’equipaggio a bordo e sta partendo. Ovviamente si può magari non trovare sempre il mare piatto ma il presupposto è che è tutto pronto”.

Il sessantenne nativo di Roma si è detto anche compiaciuto del “maggior gioco di squadra del Paese degli ultimi anni. Anche guardando i sondaggi, un numero importante di italiani ha ritenuto che è stata la volta in cui più di tutte si sono messi da parte i personalismi e gli schieramenti politici. E questo può essere anche una lezione per pensare al futuro visto anche quando detto oggi su occupazione, formazione, territorio”.

Foto: LaPresse