Basket, LeBron James dedica un pensiero a Kobe Bryant: “Raccoglierò il tuo testimone, è la mia missione”

“Non sono pronto, ma ecco qua. Sono seduto davanti al pc cercando di scrivere qualcosa su questo post ma ogni volta che ci provo inizio a piangere al solo pensiero di te, di Gigi e dell’amicizia, del legame e della fratellanza che ci univa! Ci siamo sentiti domenica mattina prima di lasciare Philadelphia per tornare a Los Angeles. Non avrei mai e poi mai pensato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ti voglio bene come un fratello maggiore, i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle tue bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone! Chiedo al cielo di darmi la forza e di assistermi in questa missione: a NOI ora ci penso io. Ci sono tante altre cose che vorrei dire ma ora proprio non ci riesco. Fino alla prossima volta in cui ci rivedremo, fratello“.

Con queste parole, via social, il “Prescelto” LeBron James rende omaggio al suo amico/rivale Kobe Bryant, tragicamente scomparso due giorni fa a causa di un incidente a bordo di un elicottero. Un crash nel quale hanno perso la vita sua figlia Gianna e altre sette persone. Un evento che ha sconvolto tutti, appassionati di basket e non, per il personaggio iconico che è Bryant, non limitato alla palla a spicchi. Con parole sentite e spontanee, colui che ora gioca nei Lakers, la squadra a cui Kobe ha legato la propria storia nella NBA, ha voluto esprimere ciò che sente e come vorrà onorare la memoria di chi purtroppo non c’è più fisicamente, ma continuerà a vivere attraverso i ricordi della collettività.

