LIVE Zverev-Jodar, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il favorito tedesco trova il nuovo fenomeno spagnolo

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Rafael JODAR per definire il primo semifinalista della parte bassa di tabellone maschile!

Sfida che si annuncia epica tra il nuovo favorito del torneo dopo che Jannik Sinner è stato eliminato e il predestinato iberico che ha vinto una battaglia dopo l’altra per issarsi già nei quarti di finale alla prima apparizione sulla terra parigina. Si gioca per affrontare in semifinale il vincente del match tra Joao Fonseca e Jakub Mensik. Insomma, il tedesco numero 3 del mondo è circondato dai nuovi tennisti del circuito ATP!

Primo confronto diretto tra i due, che arrivano in due diversi momenti del rispettivo torneo poiché il tedesco ha lasciato per strada appena un parziale, contro Quentin Halys nel match di 3° turno, l’iberico invece ben 5. Ha infatti dovuto rimontare da 2 set a uno contro Alex Michelsen e addirittura è risalito per la prima volta in carriera da 2 set sotto contro il connazionale Pablo Carreno Busta. Ne avrà ancora?

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Alexander ZVEREV e Rafael JODAR che si giocherà come 3° match dalle 11 sullo Chatrier dopo i due quarti femminili Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk. Vi aspettiamo!