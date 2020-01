Tennis: Fabio Fognini e Andrey Rublev si cancellano dall’entry list dell’ATP 250 di Montpellier

Cambiano i piani di alcuni giocatori dopo gli Australian Open 2020. Fabio Fognini, infatti, non sarà al via dell’ATP 250 di Montpellier, al via lunedì: si è cancellato dall’entry list. Lo stesso discorso vale per il russo Andrey Rublev. Entrambi i giocatori sono stati eliminati agli ottavi a Melbourne, l’uno dall’americano Tennys Sandgren, l’altro dal tedesco Alexander Zverev.

Per Fognini è dunque rinviata quella che è un’autentica prima volta: non ha infatti mai affrontato la stagione dei tornei europei di febbraio prima d’ora, preferendo sempre la Gira Sudamericana sulla terra rossa (benché Acapulco abbia cambiato superficie). Il ligure può comunque rimanere tranquillo in termini di classifica, dal momento che lo scorso anno, dopo Melbourne, aveva collezionato quattro sconfitte consecutive all’esordio tra Cordoba, Buenos Aires, Rio e Indian Wells.

Sia l’azzurro che Rublev torneranno in scena nell’ATP 500 di Rotterdam, il maggiore appuntamento della stagione indoor di febbraio, nello storico Ahoy.

