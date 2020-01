Biathlon: Passler, Auchentaller e Zingerle medaglia d’argento nella staffetta femminile dei Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020 nella categoria youth

Proseguono bene per l’Italia i Mondiali youth / junior di biathlon 2020 che quest’oggi a Lenzerheide, in Svizzera, hanno visto disputarsi le staffette della categoria youth. Nella 3 x 6 km femminile Hannah Auchentaller, Linda Zingerle e Rebecca Passler centrano la medaglia d’argento. Si fermano invece all’ottavo posto Elia Zeni, Matteo Vegezzi Bossi e Stefano Canavese nella 3 x 7.5 km maschile.

Nella staffetta 3 x 6 km youth femminile successo della Norvegia, che chiude in 1:02’11″2, battendo l’Italia di Hannah Auchentaller, Linda Zingerle e Rebecca Passler per 1″4. Completa il podio la Germania con un ritardo di 20″8. Nella staffetta 3 x 7.5 km youth maschile oro alla Norvegia, prima in 1:04’07″0, davanti alla Repubblica Ceca, staccata di 1’15″7, mentre il bronzo va alla Russia, con un ritardo di 1’37″5. Ottava piazza per l’Italia di Elia Zeni, Matteo Vegezzi Bossi e Stefano Canavese, a 3’56″8 dalla vetta.

3 x 6 km staffetta youth femminile

1 Norvegia (AAS STRAETE Tuva – DOKKEN Frida – BAKKEN Maren) NOR 0+5 1:02:11.2

2 Italia (AUCHENTALLER Hannah – ZINGERLE Linda – PASSLER Rebecca) ITA 0+10 +1.4

3 Germania (BEHRINGER Emilie Marie – PUFF Johanna – KASTL Selina Marie) GER 0+4 +20.8

3 x 7.5 km staffetta youth maschile

1 Norvegia (ULDAL Martin – TOERNBLAD SAMEIEN Morten – NEVLAND Martin) NOR 0+6 1:04:07.0

2 Repubblica Ceca (MANEK Ondrej – KABRDA Josef – MARECEK Jonas) CZE 0+9 +1:15.7

3 Russia (ZUBAREV Aleksei – DOMICHEK Oleg – KOVALEV Aleksei) RUS 0+10 +1:37.5

8 Italia (ZENI Elia – VEGEZZI BOSSI Matteo – CANAVESE Stefano) ITA 0+6 +3:56.8

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com