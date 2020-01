Australian Open 2020: Thiem sfida Nadal. Zverev a caccia della semifinale contro Wawrinka

Domani 29 gennaio andranno in scena le ultime partite dei quarti di finale degli Australian Open 2020. Ad aprire il programma la sfida tra Stan Wawrinka-Alexander Zverev. Il tennista svizzero è sembrato in gran forma nella gara contro Tsitsipas nella quale ha trionfato al quinto set. Percorso netto per il tedesco che non ha lasciato neanche un set ai quattro avversari affrontati in questo primo Slam della stagione. Il numero sette del mondo parte leggermente favorito anche in considerazione dei due precedenti che lo hanno visto uscire vincitore.

Fari puntati sulla sfida tra Rafael Nadal e Dominic Thiem. Il numero uno è stato un rullo compressore nella prima parte del torneo, ha lasciato solo un set a Kyrgios. L’austriaco arriverà alla gara di domani sulle ali dell’entusiasmo per il netto 3-0 rifilato a Gael Monfils. I favori del pronostico sono tutti dalla parte dello spagnolo che ha vinto nove dei tredici precedenti.

Tra le donne Simona Halep andrà a caccia della semifinale sfidando l’estone Anett Kontaveit. La numero tre del mondo ha vinto tutti i match per 2-0 e parte decisamente favorita, la rumena, inoltre, ha vinto entrambi i precedenti. Grande impressione ha fatto Garbine Muguruza che ha dominato la sfida contro la numero dieci del mondo Kiki Bertens e domani dovrà vedersela con Anastasia Pavlyuchenkova. Nei cinque precedenti la numero trentuno del ranking ha vinto quattro volte, l’unica sconfitta è arrivata per il suo ritiro.

