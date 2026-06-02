LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che giocheranno contro il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner l’incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros, torneo nel quale gli azzurri vogliono conquistare il titolo dopo l’occasione sprecata nel 2024 dove persero in finale.

La coppia azzurra, con il torinese che è impegnato anche nel torneo di doppio misto con Sara Errani, per conquistare i quarti di finale dello Slam parigino hanno dovuto superare Duckworth e Trungelliti per 2-0, Bhamri e Venus per 2-0 e Paul e Willis, sempre per 2-0. Per quanto riguarda la coppia avversaria, hanno superato Arribage e Olivetti per 2-0, hanno approfittato del ritiro di Bergs e Collignon e hanno battuto 2-0 Rikl e Pavlasek.

Bolelli e Vavassori, che non hanno mai affrontato Nouza e Oberleitner in carriera, stanno vivendo il loro miglior momento visto che quest’anno hanno conquistato i primi due Masters 1000 della loro collaborazione: quello di Miami e quello di Roma, poche settimane fa. Partono nettamente favoriti contro una coppia che, salvo clamorosi ribaltoni, non dovrebbe dare molti problemi.

Il match tra Bolelli/Vavassori e Nouza/Oberleitner sarà il terzo al Suzanne-Lenglen e il secondo dalle 13.00. Il programma inizierà alle 11.00, con la sfida tra Siniakova/Townsend e Kempen/Klepac, mentre a precedere gli azzurri saranno Daborwski/Stefani e Siegemund/Zvonareva. Segui l’intera partita con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!