Australian Open 2020, Tennys Sandgren: “Avrei potuto giocare meglio i match point”

Lo svizzero Roger Federer ha sconfitto lo statunitense Tennys Sandgren nei quarti di finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga cinque set nella quale l’elvetico ha annullato sette match point nel corso del quarto. L’americano, molto deluso, ha parlato a fine gara, queste le dichiarazioni raccolte da Ubitennis.com.

Così in conferenza stampa Tennys Sandgren: “Avrei potuto giocarli meglio, i match point, li ho passati in rassegna numerose volte nella mia testa, lui è stato aggressivo in una occasione, io sono stato passivo in un altro paio, avrei potuto mettere la volée in un punto diverso, poi lui ha tirato due buoni passanti. Ho sbagliato un approccio, ma ero in una brutta posizione, lui mi avrebbe probabilmente passato comunque in quella circostanza…”.

Foto: LaPresse