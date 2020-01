Sci alpino, Alex Vinatzer: “La ragazza? Non l’ho nemmeno vista, meglio riderci sopra

La gara di Schladming, per quanto riguarda Alex Vinatzer, passerà alla storia. Purtroppo non tanto per un comunque brillante sesto posto, quanto per la clamorosa e improvvida invasione di pista di una ragazza in abiti succinti che presentava un cartello. Una mossa davvero inqualificabile che, tuttavia, sembra non aver rovinato la gara del nostro portacolori. “Io non l’ho nemmeno vista la persona che ha tagliato il traguardo – svela al sito Fisi.org lo sciatore gardenese -. Ho guardato il tabellone, ho visto verde e ho pensato: ‘Splendido! Finalmente sono davanti’. Poi mi hanno subito spiegato e, siccome non è successo niente, è meglio farci una risata sopra”.

Un inconveniente che, ad ogni modo, non cambia le valutazioni del classe 1999. “Si tratta comunque di una buona gara, mi sto sentendo bene sugli sci. Nella seconda manche ho commesso due piccoli errori, che nelle prossime gare dovrò evitare. Dopo la prima discesa, visto il distacco, speravo in una top 5, ma va bene, si tratta comunque di una bella gara. Ora voglio salire almeno una o due volte sul podio prima della fine della stagione”.

Foto: Lapresse