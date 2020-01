Volley, Champions League 2020: Civitanova supera 3-1 Budejovice e ipoteca il passaggio del turno

Civitanova supera 3-1 (25-21 25-19 21-25 25-19) Budejovice e ipoteca il passaggio del turno nella Champions League di volley 2020. La Lube resta in vetta alla classifica con 12 punti, 7 in più di Trento seconda ma che ha giocato una partita in meno. Sugli scudi Jiri Kovar autore di una fantastica prestazione condita da 11 punti.

Tra i ragazzi di De Giorgi si sono messi in luce Rychlicki e Simon capaci di mettere a referto rispettivamente 8 e 7 punti. Per quanto concerne i cechi il migliore è stato senza ombra di dubbio Sotola con i suoi 10 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Inizio di match abbastanza equilibrato con Kovar che risponde con un bordata in attacco alla pipe di Michalek (9-9). Gli ospiti provano l’allungo con il mani fuori di Sotola (13-9). I ragazzi di De Giorgi si riportano sotto con il monster block di Simon che vale il 15-16. I marchigiani ribaltano la situazione con Kovar con sfrutta un errore in ricezione di Michalek (19-18). Rychlicki regala tre set-point ai suoi e Juantorena (1) chiude il discorso con un gran muro su Sotola (25-21).

Nel secondo set la Lube parte bene e piazza subito il break con l’ace di Kovar che vale il 5-2. Nonostante il tentativo di reazione dei cechi, Civitanova continua ad attaccare con grande determinazione e precisione e con il diagonale di Rychlicki fissa il punteggio sul 11-6. Nella fase centrale del parziale i marchigiani dominano e salgono sul 17-10 grazie alla fantastica pipe di uno scatenato Kovar. L’errore al servizio di Todua (6) consegna il 20-14 alla squadra di casa che a questo punto può controllare e chiudere col gran punto di Rychlicki (25-19).

I ragazzi di De Giorgi partono bene anche nel terzo set con la bomba di Simon che segna il primo break (5-3). Arriva la reazione, questa volta incisiva, della squadra di Dvorak che con il bolide di Ondrovic si porta avanti 10-9. Fase centrale del parziale molto equilibrata con Simon che tira un diagonale potentissimo su Sotola che vale il 15-15. A questo punto, però, i meccanismi offensivi dei marchigiani si inceppano e i cechi ne approfittano con Sotola regala tre set-point ai suoi (24-21). A rimandare tutto al quarto set è l’errore al servizio di Kovar (25-21).

Partenza sprint di Civitanova nel quarto parziale con il monster block di Massari (2) su Sotola che vale il 5-1. I padroni di casa continuano a trovare ottime soluzioni offensive e Kovar tira fuori dal cilindro un fantastico pallonetto che segna il 12-6. La Lube questa volta non abbassa il ritmo e continua ad attaccare con grinta, la parallela millimetrica di Rychlicki porta il match sul 18-13. Ai padroni di casa non resta che controllare e chiudere set e match sul 25-19.

