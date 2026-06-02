Volley, i convocati dell’Italia per il debutto in Nations League: staffetta tra gli opposti, Bottolo di banda, attesa per alcuni big

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa (Canada) dal 10 al 14 giugno. I Campioni del Mondo in carica, che lo scorso anno salirono sul terzo gradino del podio nel massimo circuito internazionale, incroceranno la Francia, la Germania, la Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato tre amichevoli la scorsa settimana (due vittorie e una sconfitta).

Il tecnico pugliese ha selezionato quattordici elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro (con Francesco Sani e Mattia Orioli a disposizione). Tra i centrali spicca Giovanni Gargiulo (titolare durante la cavalcata iridata), spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca.

Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i due palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi selezionati per l’occasione. Diversi big si stanno godendo un meritato periodo di riposo e torneranno a disposizione per il prossimo futuro: il palleggiatore e capitano Simone Giannelli, il bomber Yuri Romanò, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il libero Fabio Balaso.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY 2026

Palleggiatori: Paolo Porro, Mattia Boninfante.

Opposti: Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta.

Schiacciatori: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro, Mattia Orioli.

Centrali: Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.