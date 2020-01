Australian Open 2020: Sofia Kenin e Ashleigh Barty volano in semifinale a Melbourne. Sconfitte Jabeur e Kvitova

Sono Sofia Kenin e Ashleigh Barty le prime semifinaliste degli Australian Open 2020 di tennis. L’americana e l’australiana si sono conquistate gli accessi al penultimo atto del Major sconfiggendo rispettivamente la turca Ons Jabeur e la ceca Petra Kvitova.

La n.15 del ranking ha regolato in 1 ora e 33 minuti di partita Jabeur con lo score di 6-4 6-4. Un match molto equilibrato nel quale la maggior concretezza della statunitense ha finito per fare la differenza rispetto alla turca, tenuto conto dei 36 errori non forzati di quest’ultima contro i 16 di Kenin. Un dato che ha fatto la differenza quando la n.78 del mondo non è stata capace di tramutare in break le chance costruite. E quindi sarà la tennista degli States a sfidare la testa di serie n.1 del torneo in semifinale.

La padrona di casa ha battuto, infatti, Kvitova (n.8 WTA) con il punteggio di 7-6 (6) 6-2 in 1 ora e 46 minuti. Un match, che di fatto, si è deciso nel tie-break del primo parziale. Dopo uno scambio di “cortesie” nel terzo e nel quarto game, entrambe hanno avuto possibilità per andare avanti nello score, con Barty costretta a salvare cinque palle break nel settimo gioco. L’8-6 del tie-break ha dato un vantaggio psicologico non da poco all’aussie e nella seconda frazione è andata subito in fuga sul 3-0 (doppio break). Nonostante i tentativi di recupero della 29enne nativa di Bilovec, la n.1 del mondo ha concluso sul 6-2, forte di 20 winners e del 74% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Foto: LaPresse