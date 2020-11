DIRETTA MotoGP, GP Europa 2020 LIVE: Valentino Rossi e Dovizioso indietro nel warm-up, svetta Mir. La gara alle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.25: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 14.00 per la gara.

10.21: Joan Mir conquista il miglior tempo in 1’32″251 a precedere di 41 millesimi Aleix Espargaro e di 100 su Miller. Morbidelli 7° a 0″309, Vinales 10° a 0″368. Quartararo conclude 13°, Bagnaia 14° Dovizioso 16° a 0″552 e Valentino Rossi 19° a 0″920.

POS # RIDER GAP 1 36 J. MIR 1:32.251 2 41 A. ESPARGARO +0.041 3 43 J. MILLER +0.100 4 30 T. NAKAGAMI +0.120 5 44 P. ESPARGARO +0.187 6 73 A. MARQUEZ +0.232 7 21 F. MORBIDELLI +0.309 8 42 A. RINS +0.325 9 35 C. CRUTCHLOW +0.356 10 12 M. VIÑALES +0.368

10.20: BANDIERA A SCACCHI!!!

10.18: Miller si porta in seconda posizione a 0″059, Morbidelli è quinto a 0″269, Dovizioso 15° è 0″511 con coppia di morbide, Rossi 18° a 0″879 con coppia di medie.

10.17: Valentino Rossi migliora rispetto al crono precedente, ottenendo il 15° crono a 0″879 dal vertice, mentre Aleix Espargaro è in vetta con il crono di 1’32″292.

10.16: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 41 A. ESPARGARO 1:32.292 2 30 T. NAKAGAMI +0.079 3 21 F. MORBIDELLI +0.268 4 42 A. RINS +0.284 5 43 J. MILLER +0.284 6 33 B. BINDER +0.358 7 44 P. ESPARGARO +0.382 8 20 F. QUARTARARO +0.394 9 36 J. MIR +0.396 10 73 A. MARQUEZ +0.503

10.13: Migliora Morbidelli con la soluzione (media-hard) ed è secondo a 0″189. Valentino Rossi è 18° a 1″281 e Dovizioso 19°. Non buoni segnali per loro.

10.10: Nakagami sempre davanti con il crono di 1’32″371 a precedere di 205 millesimi Rins e Miller. Morbidelli settimo a 0″360, preceduto da Quartararo 6°.

10.07: Rins si porta in vetta con il crono di 1’32″576 a precedere Quartarato (+0″133) e Alex Marquez (+0″501). Morbidelli è settimo a 0″627 e Valentino Rossi è 14° a 1″076 immediatamente davanti a Dovizioso.

10.05: Nakagami si prende il comando con il tempo di 1’33″093 a precedere di 170 millesimi Miller e di 386 Quartararo. Morbidelli è il migliore degli italiani a 0″825. Dovizioso è 11° e Valentino Rossi 17°.

10.04: Arrivano i primi crono: Quartararo in vetta con il crono di 1’34″317 a precedere Morbidelli di 802 millesimi e Alex Marquez di 1″039.

10.02: In pista tutti i piloti con soluzioni diverse: Dovizioso con una coppia media-soft, Vinales con un duo di soft, come Valentino Rossi. Mir invece con una coppia di medie, come Quartararo. Morbidelli monta una media e una dura.

10.00: SI COMINCIA CON IL WARM-UP!!! Si prospettano 20′ importanti per definire l’assetto della moto.

9.57: Invece Francesco Bagnaia, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori partiranno tutti dalle retrovie. Per ognuno di loro l’obiettivo sarà quello di guadagnare quante più posizioni possibile, allo scopo di ottenere un buon piazzamento.

9.54: La rimonta, comunque, non è affatto semplice. Andrea Dovizioso scatterà per dodicesimo e necessita di un autentico miracolo. La pioggia poteva essere una preziosa alleata per sparigliare le carte, ma non dovrebbe fare la sua comparsa.

9.51: Capitolo italiani. Il migliore in griglia è Franco Morbidelli, nono. Il romano della Yamaha ha convinto venerdì, mentre ieri è regredito e non ha lasciato il segno. Per lui sarà quindi imperativo ritrovare la miglior versione di sé stesso allo scopo di restare vivo nella bagarre iridata.

9.48: Invece Viñales, terzo in campionato, è virtualmente già fuorigioco. Lo spagnolo dovrà partire dalla pit-lane a causa della penalità rimediata per aver montato il sesto motore differente sulla sua M1, superando così il limite massimo di propulsori concessi nell’arco della stagione.

9.45: Il francese sarà sicuramente felice di poter gareggiare sull’asciutto, perché la sua competitività non può essere peggiore di quella espressa sul bagnato, ma dovrà essere in grado di trasformarsi completamente rispetto agli ultimi due giorni. Per El Diablo, undicesimo in qualifica, il prezzo da pagare rischia di essere quello di vedere The Miracle volare via nella corsa all’Iride.

9.42: In ottica titolo iridato, la situazione di partenza è favorevole a Mir, che partirà dalla quinta casella. Il leader della classifica iridata ha nel mirino il settimo podio stagionale e, soprattutto, l’opportunità di allungare ulteriormente sul rivale più vicino nella graduatoria assoluta, quel Quartararo completamente allergico alla pioggia.

9.39: Parliamo di Pol Espargarò, storicamente sempre a suo agio sulla pista di Valencia, e Takaaki Nakagami, il quale avrà indubbiamente il dente avvelenato dopo la banale caduta di due settimane orsono, che gli ha impedito di lottare per il primo successo della carriera.

9.36: Lo spagnolo della Suzuki non ha nulla da perdere e può puntare a ottenere la seconda vittoria stagionale, anche se sarà preso tra due fuochi da una coppia di piloti tanto incostanti quanto potenzialmente velocissimi.

9.33: Tra i contender per il Mondiale, quello messo meglio in griglia di partenza è il più attardato in assoluto, ovvero Rins, che scatterà dalla seconda posizione.

9.30: Insomma, il warm-up di stamani diventerà fondamentale per trovare il giusto set-up in vista di un Gran Premio che, per paradosso, viene reso incerto dal bel tempo e non dalla pioggia.

9.27: Sinora, solamente la seconda sessione di prove libere è andata in scena su pista asciutta, mentre tutti gli altri turni si sono disputati sul bagnato. Cionondimeno, l’altro ieri il cielo era coperto, dunque le temperature dell’asfalto (per la verità ancora umidiccio) erano indubbiamente inferiori rispetto a quelle che si registreranno questo pomeriggio.

9.24: Dunque l’incertezza regna sovrana e ogni gara può rimescolare le carte. Quella odierna si annuncia quanto mai imprevedibile poiché si disputerà in condizioni mai testate tra venerdì e sabato. Le previsioni meteo affermano che ci sarà il sole.

9.21: A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

9.18: In MotoGP, ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales.

9.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Europa 2020, round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti e i team saranno a lavoro per ultimare la messa a punto della moto in vista della gara domenicale.

15.43 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

15.41 Risultato e classifica della Q2:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.4 1’40.434

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.475 0.041 / 0.041

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.5 1’40.530 0.096 / 0.055

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 316.8 1’40.577 0.143 / 0.047

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1’40.704 0.270 / 0.127

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 318.3 1’40.893 0.459 / 0.189

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’40.997 0.563 / 0.104

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.9 1’41.328 0.894 / 0.331

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.7 1’41.557 1.123 / 0.229

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’41.781 1.347 / 0.224

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 315.4 1’41.943 1.509 / 0.162

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’42.249 1.815 / 0.306

15.40 Si prospetta dunque una gara di rimonta per gli italiani. Tutto sembra apparecchiato per l’apoteosi iridata di Mir, ma nello sport e nella vita non si può mai dire: l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, anche inaspettato.

15.38 Domani Joan Mir può chiudere i giochi per il Mondiale. Scatterà dalla quinta casella, con una Suzuki come sempre molto solida sul passo. Gli avversari diretti per il titolo sono dispersi, o quasi: 9° Morbidelli, 11° Quartararo, 12° Dovizioso, mentre Vinales scatterà dalla pit-lane. All’iberico potrebbe bastare un podio per mettere una serissima ipoteca sull’iride.

15.35 Le condizioni con l’asfalto umido hanno mandato in tilt gli italiani. Il migliore è stato Morbidelli, che dovrà compiere una rimonta disperata dalla terza fila. Va detto che il romano è risultato anche il migliore di una Yamaha in grandissima difficoltà.

15.32 4° Zarco, 5° Mir, 6° Miller, 7° Aleix Espargarò, 8° Oliveira, 9° Morbidelli, 10° Binder, 11° Quartararo, 12° Dovizioso.

15.31 Pole-position incredibile per Pol Espargarò con la KTM. 1’40″434, lo spagnolo precede il connazionale Rins per 41 millesimi ed il giapponese Nakagami, distante 0.096. Prima fila impronosticabile alla vigilia.

15.29 Niente da fare, non si migliora Morbidelli, partirà molto indietro. Pol Espargarò in vetta, ma si sta migliorando anche Zarco!

15.29 Ultimo tentativo per Morbidelli, deve inventarsi qualcosa.

15.28 Rins si prende la vetta, caduta per Nakagami. 3° Mir.

15.27 Si mette malissimo per gli italiani. Morbidelli non riesce più a migliorarsi ed è settimo. 12° Dovizioso, distante 2″2 da Nakagami.

15.26 Giro importantissimo di Joan Mir. E’ terzo a 0.502 da Nakagami.

15.25 Sbandata all’ultima curva per Miller. E’ secondo a 0.363 da Nakagami. 3° Pol Espargarò. Scivola in quinta piazza Morbidelli, 6° Mir.

15.24 Nakagami spinge al limite la Honda e si porta in vetta con ben 7 decimi su Rins. Primo intermedio da urlo per Miller, un maestro in queste condizioni.

15.24 Sei minuti al termine. Ora servirà il coraggio di osare, perché la pista in alcuni tratti è asciutta (in altri resta bagnata).

15.23 Rins guida davanti a Morbidelli, Nakagami e Mir. Seguono Oliveira, i fratelli Pol ed Aleix Espargarò, Quartararo, Binder e Dovizioso. Ancora senza tempo Miller e Zarco.

15.22 Rins spegne subito l’entusiasmo e rifila ben 0.303 a Morbidelli. Le Suzuki stanno volando, ma non è più una sorpresa.

15.21 MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ primoooooo!!! 1’41″557! E’ in lotta per il Mondiale, ci deve credere!

15.21 Nakagami in testa con la Honda davanti a Mir. Ottimi segnali per il leader del Mondiale.

15.20 Tutti i piloti in pista con gomme da bagnato. Dovizioso e Morbidelli montano una media all’anteriore e una soft al posteriore. Tutti gli altri una coppia di medie.

15.18 1’42″420. Il primo tempo è firmato da Rins.

15.16 Questa intanto la classifica completa della Q1:

1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.9 1’40.771

2 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 316.8 1’40.821 0.050 / 0.050

3 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 315.4 1’41.010 0.239 / 0.189

4 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1’41.276 0.505 / 0.266

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 312.5 1’41.310 0.539 / 0.034

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 316.8 1’41.311 0.540 / 0.001

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1’41.395 0.624 / 0.084

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1’42.039 1.268 / 0.644

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1’42.244 1.473 / 0.205

10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.7 1’42.532 1.761 / 0.288

11 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 315.4 1’43.030 2.259 / 0.498

15.15 INIZIATA LA Q2! Ultimi 15 minuti per delineare la griglia di partenza!

15.14 Alle 15.15 la Q2 con Dovizioso, Zarco, Quartararo, Morbidelli, Nakagami, Binder, Mir, Aleix Espargarò, Rins, Miller, Pol Espargarò, Oliveira. La pista si sta asciugando più lentamente del previsto: non è detto che i piloti riescano a montare le gomme slick.

15.13 Dal 2021 correranno in MotoGP anche Luca Marini ed Enea Bastianini con il team Ducati Esponsorama. Valentino Rossi, dunque, gareggerà nella stessa categoria del fratello!

15.12 Alcune notizie di mercato. Ufficiale il passaggio di Celestino Vietti in Moto2 dal 2021, sempre con il team VR46.

15.09 Valentino Rossi non ce l’ha fatta, ma era oggettivamente impossibile chiedergli di più. Il 41enne di Tavullia ha saltato due gare, è stato malato di Covid-19 ed anche ieri non ha preso parte alle prove libere. Dovrà gradualmente ritrovare il feeling con la moto.

15.07 Ricordiamo che Vinales domani partirà dalla pit-lane. Dunque Bagnaia partirà 16° e Valentino Rossi 17°.

15.06 Bandiera a scacchi. Passano il turno Oliveira (Ktm Tech3) e Zarco (Ducati Esponsorama). Eliminati Bradl, Alex Marquez, Vinales, Crutchlow, Bagnaia, Valentino Rossi, Petrucci, Savadori, Rabat.

15.05 Zarco si porta in seconda piazza a 0.050 da Oliveira. Ultimo tentativo anche per Bagnaia, ma il secondo intermedio è alto.

15.04 Niente da fare per Valentino Rossi, a cui resta un ultimo tentativo.

15.03 Bradl strappa la seconda posizione a Bagnaia. Il tedesco paga 0.239 da Oliveira.

15.02 Valentino Rossi è settimo e da diversi minuti non riesce a migliorarsi. E’ durissima, serve un numero da parte del Dottore.

15.01 BAGNAIA SECONDO! Rimane comunque a 0.600 da Oliveira. Non basta per qualificarsi, deve migliorarsi. Ora i tempi si abbasseranno per tutti.

14.59 Scatenato Oliveira, continua ad abbassare il tempo. 1’40″795. Bradl è secondo a 6 decimi.

14.57 Si migliorano ancora Oliveira e Bradl, che restano primo e secondo. 3° Alex Marquez, 4° Bagnaia, 5° Petrucci, 6° Valentino Rossi.

14.56 Oliveira prende la vetta in 1’41″791. 2° Bradl a 0.062. 3° Valentino Rossi a 0.603, poi Bagnaia, Vinales, Alex Marquez e Petrucci. Tutti i piloti stanno utilizzando gomme da bagnato.

14.54 VALENTINO ROSSI AL COMANDO! 1’42″916! Al momento è nettamente il migliore! Secondo Petrucci a 1″1. Attenzione al Dottore, perché da sempre gradisce le condizioni con asfalto bagnato.

14.50 Iniziata la Q1! Durerà 15 minuti.

14.49 Zarco, Bradl, Petrucci, Vinales, Savadori, Crutchlow, Rossi, Rabat, Bagnaia, Alex Marquez e Oliveira: solo due di questi piloti accederanno alla Q2. Sarà una lotta serrata. La pista migliorerà molto negli ultimi minuti, perché la pioggia è cessata ed è spuntato il sole.

14.48 Alle 14.50 scatterà la Q1, poi dalle 15.15 la Q2.

14.46 Valentino Rossi non ha forzato nella FP4. Il Dottore ha preso le misure con la moto e l’asfalto. Ora dovrà però provare a spingere per davvero nel corso della Q1, dove solo i primi due si qualificheranno per la Q2. Non è facile dopo la lunga assenza dovuta al Covid-19.

14.42 Il portoghese Oliveira (Ktm) chiude la sessione in vetta in 1’41″573. 2° Mir a 0.194, a proprio agio anche sul bagnato. 3° Miller a 0.246. 4° Bagnaia, 5° Morbidelli, 6° Dovizioso, 11° Rins, 13° Vinales, 14° Valentino Rossi a 0.980, 16° Petrucci, 18° e in crisi nera Quartararo con la pioggia, 19° Savadori.

14.40 Zarco sta provando a stampare un tempone nel corso dell’ultimo tentativo. Alex Marquez sale in settima piazza con la Honda.

14.37 Joan Mir (Suzuki), leader del Mondiale, sale in seconda piazza a 0.194 da Oliveira. La pista si sta gradualmente asciugando. L’asfalto comunque resta bagnato: sarà completamente asciutto per le qualifiche?

14.35 Cambio in vetta. Oliveira svetta con la KTM in 1’41″573. Rifilati 0.246 a Miller.

14.34 Caduta per Maverick Vinales, che domani scatterà dalla pit-lane.

14.33 Valentino Rossi al momento è 12° a 0.734 da Miller. Non sta forzando, non serve a nulla in questa fase.

14.32 Si rivede davanti Andrea Dovizioso, quarto a soli 0.140 da Miller. L’australiano ha fatto la differenza nell’ultimo settore.

14.29 Continua a migliorare Bagnaia. Ora è secondo a 0.064 da Miller. La Ducati è a suo agio sul bagnato: saprà confermarsi anche sull’asciutto?

14.28 Buon giro di Francesco Bagnaia, quarto a 0.397 da Miller. Gli altri italiani: 2° Morbidelli, 9° Rossi, 10° Petrucci, 13° Dovizioso, 20° Savadori.

14.27 12 minuti al termine della sessione. Guizzo del leader del Mondiale: Mir sale in quinta piazza. Soffre invece Quartararo, 18°: il francese e l’acqua non vanno proprio d’accordo.

14.25 Valentino Rossi è nono a 0.734.

14.24 1’41″819 il crono di Miller. 2° Morbidelli a 0.218. Il romano è uno di quelli che spera che le qualifiche si svolgano completamente sull’asciutto.

14.21 Come previsto, la classifica è in continua evoluzione. Ora c’è un’altra Ducati in vetta, quella dell’australiano Miller. 2° Bradl, 3° Pol Espargarò.

14.19 DOVIZIOSO AL COMANDO! 1’42″754, il forlivese rifila 0.468 a Zarco. Ma ora i tempi si abbasseranno progressivamente.

14.18 Valentino Rossi al momento è 14°, sta prendendo confidenza con la pista. Ricordiamo che ieri non ha disputato le prove libere, perché era in attesa dell’esito del tampone.

14.16 Bene gli italiani ora. 2° Petrucci, 4° Morbidelli, 5° Bagnaia. E’ già spuntato il sole, dunque la pista potrebbe asciugarsi in vista delle qualifiche.

14.15 Zarco, grande specialista del bagnato, si prende la vetta in 1’46″306. 2° a sorpresa Quartararo, che di solito soffre in queste condizioni.

14.14 1’46″9 per Petrucci, momentaneamente al comando con la Ducati.

14.11 Per ora Maverick Vinales attende ai box. Per i piloti questa sessione sarebbe stata cruciale per provare le gomme in vista della gara, quando splenderà il sole. Ma la pioggia ha rovinato i piani…

14.10 INIZIATA LA FP4! La sessione durerà 30 minuti. Valentino Rossi è il primo a scendere in pista.

14.07 Il cielo si sta schiarendo. La pista è ovviamente ancora bagnata, ma potrebbe andare ad asciugarsi in fretta.

14.03 Cambia la classifica in Moto3. Viene cancellato il tempo al giapponese Ogura per aver oltrepassato il limite della pista, dunque Arenas sale in terza piazza, affiancando McPhee e Vietti in prima fila.

13.59 Continua a piovere a Valencia. Alle 14.10 scatterà la FP4 di MotoGP.

13.57 E’ terminata la qualifica della Moto3 con la pole dello scozzese John McPhee, specialista della pioggia. Ottimo secondo Celestino Vietti, 4° il leader del Mondiale Arenas.

13.54 La pioggia potrebbe rivelarsi un vantaggio per Valentino Rossi. Se il Dottore riuscisse a superare la Q1, allora diventerebbe una vera e propria mina vagante. E’ chiaro che il n.46 farebbe invece molta fatica sull’asciutto, avendo saltato entrambe le sessioni di prove libere del venerdì.

13.52 Il cielo in lontananza è terso. Dunque non è escluso che la pista possa asciugarsi in vista delle qualifiche, o comunque migliorare progressivamente.

13.49 Queste le condizioni dell’asfalto nel corso delle qualifiche di Moto3. La pioggia è intensa. In Moto3 fioccano le cadute.

The rain is seriously coming down now! ☔️ A huge test of skill for the #Moto3 riders! 💪#EuropeanGP 🇪🇺 pic.twitter.com/2WJBRihaPb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2020

13.45 Peraltro le previsioni meteo indicano sole nella giornata di domani. I piloti hanno provato poco o nulla in condizioni di asciutto, dunque la scelta delle gomme si prospetta un vero e proprio rebus. Anche la FP4 di oggi si svolgerà con asfalto bagnato.

13.40 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.10 scatterà la FP4 del GP d’Europa 2020 di MotoGP a Valencia. Subito una notizia: al momento sta piovendo a dirotto. Si prevede dunque una vera e propria lotteria in vista delle qualifiche.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale sulle moto per arrivare alle qualifiche di domani e alla corsa domenicale nelle migliori condizioni.

Nella classe regina ci troviamo in una condizione di classifica molto particolare. A comandare la graduatoria generale è lo spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Mir, da questo punto di vista, potrebbe essere il favorito ma tutto dipenderà dall’adattabilità dei concorrenti alle gomme Michelin, vero ago della bilancia in questa fase. Situazione difficile in Ducati perchè, se è vero che Dovizioso matematicamente è ancora in corsa, le prestazioni della GP20 non sono certo confortanti. L’adattamento alle Michelin continua a essere un grande problema e nello stesso tempo lo stile di guida del forlivese mal si concilia con le mescole francesi. Un round nel quale, si spera, potremmo rivedere Valentino Rossi, impossibilitato a prendere parte ai due appuntamenti di Aragon (Spagna) per la positività al Covid-19. Il campione di Tavullia è risultato negativo all’ultimo tampone e se questo esito dovesse confermarsi anche nel test effettuato in terra iberica, allora potrà essere in pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.55. Buon divertimento!

