MotoGP, GP Europa 2020: risultati e classifica warm-up. Joan Mir firma il miglior tempo

Joan Mir è risultato il migliore nel Warm UP della classe Moto GP nel Gran Premio d’Europa che si corre sul tracciato di Valencia. Il leader del Mondiale ha chiuso con il crono di 1’32”251 e si presenta nelle migliori condizioni in griglia di partenza per una gara che può essere anche decisiva nella lotta per il titolo.

Secondo posto per un sorprendente Aleix Espargaro, che porta la sua Aprilia a soli 41 centesimi da Mir. Terza piazza per la Ducati di Jack Miller (+0.100), che ha preceduto Takaaki Nakami e Pol Espargaro. Sesto Alex Marquez, che ha chiuso davanti ad un buon Franco Morbidelli, che è risultato il migliore tra i principali rivali di Mir.

A completare la Top-10 ci sono Alex Rins, Cal Crutchlow e Maverick Vinales. Più attardati Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

CLASSIFICA WARM-UP MOTOGP GP EUROPA 2020

1 36 J. MIR 1:32.251 2 41 A. ESPARGARO +0.041 3 43 J. MILLER +0.100 4 30 T. NAKAGAMI +0.120 5 44 P. ESPARGARO +0.187 6 73 A. MARQUEZ +0.232 7 21 F. MORBIDELLI +0.309 8 42 A. RINS +0.325 9 35 C. CRUTCHLOW +0.356 10 12 M. VIÑALES +0.368

Foto: Valerio Origo