Moto2, risultati warm-up GP Europa 2020: Marco Bezzecchi precede di un soffio Lowes, Bastianini 4°, Marini solo 24°

Chi fermerà Sam Lowes? il warm-up del Gran Premio d’Europa, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2020 conferma un fatto già assolutamente chiaro: il trentenne inglese sembra davvero non avere avversari in questo rush finale della stagione. Dopo tre successi consecutivi (e cinque podi complessivi) il portacolori del team Kalex EG 0,0 VDS si candida al ruolo di grande favorito per la gara odierna dopo un turno nel quale ha girato su tempi formidabili quanto costanti.

Davanti a tutti nel turno mattutino, tuttavia, c’è Marco Bezzecchi (Sky Racing team VR46) con il tempo di 1:35.944 fatto segnare proprio sotto la bandiera a scacchi, ma il pilota di Lincoln non è stato in grado di tornare in vetta (dove ha albergato lungo tutti i 20 minuti del warm-up) per colpa di una scivolata proprio nell’ultima curva, dopo che si era presentato al T3 con un vantaggio di quasi 2 decimi sul romagnolo. Sam Lowes, quindi, si deve accontentare della piazza d’onore a 66 millesimi dal riminese, mentre al terzo posto si è classificato Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) a 146 millesimi.

Loading...

Loading...

Quarta prestazione per Enea Bastianini (Kalex Italtrnans) in 1:36.223 a 279 millesimi, pronto a vendere cara la pelle in ottica titolo con i suoi 7 punti da recuperare nei confronti di Lowes, mentre al quinto posto troviamo lo statunitense Joe Roberts (Kalex Tennor) a 288 millesimi. Sesto crono per Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 339 millesimi, settimo lo spagnolo Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a 352, ottavo il suo connazionale Edgar Pons (Kalex Federal Oil) a 375, davanti all’ennesimo spagnolo, Hector Garzò (Kalex Flexbox) a 443 millesimi, infine chiude la top ten in giapponese Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) a 510.

Si ferma in ventesima posizione Nicolò Bulega (Kalex Federal Oil) a 949 millesimi da Bezzecchi, quindi è ventiduesimo Stefano Manzi (MV Agusta) a 1.169. Non va oltre la ventiquattresima posizione Luca Marini (Sky Racing team VR46) a 1.231 dopo una sessione davvero negativa, essendo stato anche autore di una spettacolare caduta in avvio di sessione in curva 5, sorpreso da gomme ancora fredde. Alle sue spalle Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 1.417 a sua volta finito nella ghiaia di curva 2 del circuito intitolato a Ricardo Tormo, mentre è ventiseiesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 1.894.

Sul tracciato di Valencia il sole finalmente la fa da padrone dopo tanto grigio e pioggia. Le temperature sono ancora basse (14° sia per quel che riguarda atmosfera e 16° sull’asfalto) per cui non tutti i piloti hanno voluti rischiare al massimo nella mattinata valenciana. A questo punto la classe mediana si concentra in vista della gara che, come sempre, scatterà alle ore 12.20. Il titolo della Moto2 è assolutamente in bilico con 7 soli punti di distacco tra i primi due. Gli italiani saranno in grado di fermare lo straordinario momento di forma di Sam Lowes?

CLASSIFICA TEMPI WARM-UP GP EUROPA 2020 – MOTO2

1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.2 1’35.944

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.5 1’36.010 0.066 / 0.066

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 269.6 1’36.090 0.146 / 0.080

4 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’36.223 0.279 / 0.133

5 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 270.7 1’36.232 0.288 / 0.009

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 272.8 1’36.283 0.339 / 0.051

7 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 271.7 1’36.296 0.352 / 0.013

8 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.5 1’36.319 0.375 / 0.023

9 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 273.9 1’36.387 0.443 / 0.068

10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 270.7 1’36.454 0.510 / 0.067

11 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 267.5 1’36.513 0.569 / 0.059

12 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 267.5 1’36.629 0.685 / 0.116

13 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 269.6 1’36.638 0.694 / 0.009

14 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 270.7 1’36.687 0.743 / 0.049

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 268.5 1’36.755 0.811 / 0.068

16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 268.5 1’36.811 0.867 / 0.056

17 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 275.0 1’36.818 0.874 / 0.007

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.7 1’36.856 0.912 / 0.038

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 273.9 1’36.873 0.929 / 0.017

20 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 269.6 1’36.893 0.949 / 0.020

21 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 266.5 1’37.089 1.145 / 0.196

22 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 267.5 1’37.113 1.169 / 0.024

23 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.7 1’37.162 1.218 / 0.049

24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 268.5 1’37.175 1.231 / 0.013

25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.6 1’37.361 1.417 / 0.186

26 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 262.4 1’37.838 1.894 / 0.477

27 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 265.4 1’38.510 2.566 / 0.672

28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 271.7 1’38.592 2.648 / 0.082

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse