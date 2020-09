LIVE MotoGP, GP Emilia-Romagna 2020 in DIRETTA: tre italiani si giocano il Mondiale

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP

9.30 Sin qui già 12 piloti sono saliti sul podio in questa stagione di MotoGP. Il record complessivo di piloti nella top3 nell’arco di un’intera stagione è di 13 e risale al 2004.

9.25 Cielo leggermente nuvoloso a Misano, ma le temperature sono ancora decisamente estive e cresceranno nell’arco della giornata.

Good morning and welcome to… 👋 The Gran Premio TISSOT dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misano World Circuit Marco Simoncelli! 😁#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/Oc52YOpqHV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2020

9.20 La classifica del Mondiale MotoGP vede Andrea Dovizioso al comando con 76 punti. Seguono Quartararo a 70, Miller a 64, Mir a 60, Vinales e Valentino Rossi a 58, Morbidelli a 57, Binder e Nakagami a 53. Può davvero succedere di tutto. Forse, per la prima volta dal 2015, il Mondiale si assegnerà all’ultima gara?

9.12 Domenica scorsa si impose Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir. 4° fu Valentino Rossi.

9.10 Si corre a Misano per il secondo fine settimana consecutivo. Le stranezze di un calendario rivoluzionato a seguito dell’emergenza sanitaria.

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Emilia-Romagna 2020 di MotoGP.

Il programma del GP Emilia Romagna (18 settembre) – La presentazione del GP Emilia Romagna (18 settembre) – Le 5 risposte del GP Emilia Romagna – Le dichiarazioni di Valentino Rossi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, settimo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della corsa domenicale che si preannunciano particolarmente equilibrate.

Franco Morbidelli va a caccia di conferme dopo aver trionfato per la prima volta in carriera nella classe regina su questa pista. Il “Morbido” è entrato in una nuova dimensione e se è vero che vincere aiuti a vincere, lo è altrettanto che ripetersi sia sempre più difficile. Indubbiamente il centauro italiano sta vivendo in maniera assai rilassata questa situazione, come confermato da quanto accaduto ieri nel corso della conferenza stampa, quando tra un sorriso e un altro Morbidelli si è presentato in ritardo, chiamato al cellulare da Valentino Rossi. Un siparietto divertente che dà il quadro della situazione.

Parlando proprio di Valentino, i test di martedì scorso sono stati importanti per il “Dottore”. Sia lui che il team-mate Maverick Vinales hanno provato tante novità: uno scarico maggiorato, un nuovo telaio in carbonio e una nuova soluzione sulla leva del freno posteriore a indice. Soddisfatto Rossi, compiaciuto dell’impegno dei tecnici nipponici e desideroso di centrare il bersaglio grosso tra le “mura amiche” in vista di quel che sarà, prendendosi “la seconda pillola di viagra”. Ottimismo che c’è anche in Ducati. Francesco “Pecco” Bagnaia, protagonista di una prova molto convincente sul circuito romagnolo nel weekend passato (secondo posto), ha voglia di ripetersi e migliorarsi. Fattore gomme che, fino ad ora, ha inciso negativamente sui riscontri di Andrea Dovizioso, in grande sofferenza nell’ultimo GP disputato, ma consolato in minima parte dai problemi del francesino Fabio Quartararo e dunque in testa a questo Mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, settimo round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP1, mentre la FP2 è in programma alle 14.10. Buon divertimento!

