MotoGP, Valentino Rossi: “Andare come settimana scorsa non basta, serve di più. Stiamo lavorando sulla moto”

Valentino Rossi ha fatto molta fatica durante le prove libere del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Il Dottore si era presentato con grande ottimismo a questo appuntamento visto il quarto posto ottenuto settimana scorsa: appena cinque giorni fa era stato a lungo in lotta per il podio, ma oggi le sensazioni sono state decisamente diverse. Il centauro della Yamaha non è riuscito a trovare il giusto ritmo e ha patito in entrambe le sessioni: 17mo nel turno mattutino, 12mo nella FP2, 15mo nella classifica combinata dei tempi e al momento è fuori dall’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

Il nove volte Campione del Mondo deve decisamente cambiare passo, già a partire da domani mattina dove nella FP3 si giocherà l’ingresso nella top-10 e la possibilità di evitare il sempre insidioso Q1 del pomeriggio. L’umore del numero 46 non può essere quello dei giorni migliori, anche perché è davvero inspiegabile come sulla stessa pista ci possano essere delle differenze così marcate nel giro di pochi giorni. Valentino Rossi ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Noi conosciamo molto bene la nostra moto, perché non è cambiata molto negli ultimi anni e quindi appena arriviamo su una pista sappiamo cosa fare. Mi aspettavo che in questo weekend tutti fossero più competitivi. Noi soffriamo di motore ed è uno svantaggio che ci portiamo dietro anche sulle piste piccole”.

Il Dottore ha proseguito: “Stiamo lavorando molto sulla moto, abbiamo provato diverse cose di setting. Andare forte come settimana scorsa non basta più, bisogna fare uno step in più. È tosto perché tutti vanno forte, io sono un po’ fuori dai 10 e non siamo ancora pronti. Dobbiamo cercare di lavorare stanotte ed essere competitivi domani mattina perché sarà importantissimo essere tra i 10“.

