VIDEO Valentino Rossi caduto nel GP di Emilia Romagna: il Dottore nella ghiaia a Misano. Rivediamo l’incidente

Valentino Rossi è caduto durante il secondo giro del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Misano. Il Dottore era scattato bene ed era in piena lotta per la quinta posizione, con concrete possibilità di battagliare per il podio sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli. Il nove volte Campione del Mondo ha purtroppo dovuto fare i conti con la chiusura dell’avantreno ed è scivolato in curva 4, finendo nella ghiaia e dicendo addio ai sogni di gloria. Si tratta di un durissimo colpo per la ambizioni iridate del centauro della Yamaha, che oggi porterà a casa pochissimi punti e perderà così terreno nei confronti dei suoi avversari. Di seguito il VIDEO della caduta di Valentino Rossi nel GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP.

VIDEO CADUTA VALENTINO ROSSI GP EMILIA ROMAGNA:

Foto: Lapresse