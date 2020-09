VIDEO MotoGP, Paolo Ciabatti: “Luca Marini meriterebbe di passare in MotoGP”

Tiene banco il mercato piloti in MotoGP e il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti svela alcuni dettagli circa il futuro del team Avintia ai microfoni di Sky Sport: “La cosa certa è che Avintia ha un accordo con Rabat anche per il 2021. Quello che succederà eventualmente con l’inserimento di Luca Marini dipenderà dalla squadra e da Rabat. Per l’altro pilota non ci sono novità, l’obiettivo è avere Bastianini, lo annunceremo prima possibile. Ora c’è un po’ di fermento intorno a questa situazione, spero sia risolto tutto entro il GP a Barcellona“.

Ciabatti, da questo punto di vista, precisa meglio il proprio pensiero: “Marini sta facendo un grandissimo lavoro, meriterebbe il passaggio in MotoGP nel 2021, ma è anche vero che Avintia ha un accordo con Rabat per il 2021“. Non resta che attendere gli sviluppi. Di seguito il video:

VIDEO PAOLO CIABATTI SU LUCA MARINI





Foto: LaPresse