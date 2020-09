MotoGP, Andrea Dovizioso: “Mi sento meglio con la moto e posso essere più costante. Però dobbiamo migliorare ancora”

Andrea Dovizioso non ha certo brillato nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna. Nella FP1 il trentaquattrenne forlivese ha fatto segnare il settimo tempo, ma nel pomeriggio non è andato oltre la diciottesima prestazione cronometrica. Di conseguenza, il leader del Mondiale è dodicesimo nella classifica combinata, una posizione che al momento lo obbligherebbe a cimentarsi nella Q1, dove sono in palio solamente due pass per la Q2. È anche vero che Dovizioso ha lavorato tantissimo sul passo gara, usando praticamente lo stesso set di pneumatici per tutta la FP2, ma al tempo stesso i segnali non sono molto incoraggianti. Il ritmo evidenziato, non sembrerebbe eccezionale. Eppure Andrea si è detto fiducioso in vista di domani. Ecco dunque le sue dichiarazioni di Andrea al termine delle prove libere odierne, rilasciate ai microfoni di SkySport MotoGP e al sito ufficiale Ducati.

“Siamo indietro nella classifica dei tempi perché abbiamo deciso di concentrare il nostro lavoro di oggi sul long run. Abbiamo lavorato tanto con la mescola media, cosa che non siamo riusciti a fare lo scorso weekend e neanche nei test di martedì. Volevamo capire bene le temperature della gomma in vista della gara. Quindi non ci siamo preoccupati di cercare il tempo. Mi sento meglio con la moto, penso di poter essere più costante. Solo che sono migliorati tutti! Quindi noi siamo cresciuti, ma non basta perché anche i nostri avversari sono saliti di colpi dopo il test di martedì scorso. In ogni caso sono fiducioso, perché sappiamo dove lavorare per diventare più competitivi. Adesso dobbiamo mantenere la concentrazione in vista della FP3 di sabato mattina, che sarà molto importante. Dovremo cercare di chiudere nella top ten la classifica combinata, così da entrare direttamente in Q2. Bisognerà fare un gran bel giro per stare nei dieci”.

Foto: Valerio Origo