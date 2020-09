VIDEO Moto2, GP Emilia Romagna 2020: gli highlights delle qualifiche. Luca Marini in pole

A Misano Adriatico le qualifiche della Moto2 si sono risolte in maniera trionfale per il motociclismo italiano e, in particolare, per lo SKY Racing Team VR46. Infatti la pole position del Gran Premio di Emilia Romagna è stata conquistata da Luca Marini, che ha preceduto di soli 36 millesimi il compagno di squadra Marco Bezzecchi. I due hanno sbaragliato il campo, in quanto il terzo classificato, Xavi Vierge, ha pagato tre decimi e mezzo. Andiamo dunque a rivivere gli highlights delle qualifiche della classe cadetta.

MOTO2 HIGHLIGHTS QUALIFICHE – GP EMILIA ROMAGNA 2020





Loading...

Loading...

Foto: Valerio Origo