MotoGP, Danilo Petrucci: “Ho avuto sensazioni positive, domani farò di tutto per entrare nella top10”

Danilo Petrucci conclude il suo venerdì del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 della MotoGP non al primo posto assoluto, ma quantomeno in vetta in casa Ducati. Il pilota umbro, infatti, nella classifica combinata ha stampato il nono tempo in 1:31.973 a 345 millesimi da Brad Binder, il più veloce di giornata. Tutti gli altri alfieri ducatisti sono in scia. Decimo Johann Zarco del team Reale Avintia in 1:32.072 a 444 millesimi, undicesimo Francesco “Pecco” Bagnaia del team Pramac in 1:32.138 a 510 e dodicesimo Andrea Dovizioso in 1:32.152 a 524, senza dimenticare Jack Miller sedicesimo in 1:32.279 a 651 millesimi.

La sua analisi post-prove libere di oggi al sito ufficiale di Ducati: “Dopo il test di martedì scorso siamo riusciti a compiere alcuni passi avanti. Fin da questa mattina sono riuscito ad avere delle sensazioni positive in sella alla mia moto. Nel pomeriggio ho segnato un buon tempo e, anche se non credo sarà sufficiente per entrare direttamente in Q2, sono fiducioso perché abbiamo ancora del margine per poter migliorare. Speriamo di riuscire a farlo domattina nella FP3, dove sarà importante rimanere nei primi dieci”.

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com