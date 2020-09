MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: risultati e classifica warm-up. Sorpresa Alex Marquez, 4° Morbidelli, 12° Valentino Rossi

Si è da poco concluso il warm up del GP di Emilia Romagna 2020 per quanto riguarda la MotoGP, in quel di Misano Adriatico, là dove ieri Maverick Viñales è andato a prendersi la pole position andando molto vicino ad abbattere il muro dell’1’31”.

In questa mattina, a sorpresa, è Alex Marquez con la Honda a prendersi il comando con il tempo di 1’32″402, davanti alla Yamaha di Viñales per 10 millesimi; terzo Fabio Quartararo, che precede il primo degli italiani, Franco Morbidelli, a 99 millesimi dal leader. Sessione buona per le Yamaha, un po’ meno per la numero 46 di Valentino Rossi, che chiude 12°; nono posto, invece, per Andrea Dovizioso e decimo per Francesco Bagnaia. 14°, invece, Danilo Petrucci.

La sessione è stata inoltre caratterizzata da una caduta di Jack Miller non proprio delicata, con dolore a una spalla; il pilota della Ducati si è però rialzato in condizioni generali buone. Alle 14:00 scatterà il via della corsa.

CLASSIFICA WARM UP MOTOGP GP EMILIA ROMAGNA 2020

1 MARQUEZ Alex Honda 1’32″402 2 VINALES Maverick Yamaha 1’32″412 3 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’32″479 4 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’32″501 5 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’32″628 6 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’32″686 7 MIR Joan Suzuki 1’32″825 8 ESPARGARO Pol Ktm 1’32″845 9 DOVIZIOSO Andrea Ducati 1’32″863 10 BAGNAIA Francesco Ducati 1’32″870 11 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’32″934 12 ROSSI Valentino Yamaha 1’32″936 13 BINDER Brad Ktm 1’33″002 14 RINS Alex Suzuki 1’33″034 15 PETRUCCI Danilo Ducati 1’33″161 16 ZARCO Johann Ducati 1’33″177 17 LECUONA Iker Ktm 1’33″349 18 SMITH Bradley Aprilia 1’33″394 19 RABAT Tito Ducati 1’33″442 20 MILLER Jack Ducati 1’33″671

