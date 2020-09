MotoGP, italiani a rischio Q1: Bagnaia, Dovizioso e Valentino Rossi devono cambiare marcia nelle FP3

Si preannuncia un sabato mattina di alta tensione in quel di Misano Adriatico per gli appassionati italiani di motociclismo, che assisteranno con trepidazione ad una terza sessione di prove libere della MotoGP in cui diversi centauri tricolori di punta sono chiamati a salire di colpi per evitare di dover affrontare il Q1. Il venerdì del Gran Premio di Emilia Romagna 2020 è infatti andato in archivio con Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi fuori dalla top-10 nella classifica combinata delle libere e quindi virtualmente esclusi dalla qualificazione diretta in Q2.

L’ultima chance per evitare il Q1 si presenterà domattina in FP3, con condizioni della pista sulla carta ottimali e con un feeling in costante crescita sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. In realtà tutti i tre portacolori azzurri dovrebbero essere dotati di un potenziale sufficiente per raggiungere l’obiettivo nonostante il modesto piazzamento odierno, alla luce di un programma di lavoro improntato principalmente (se non integralmente) sul passo gara in vista dell’appuntamento domenicale. I due ducatisti, Bagnaia e Dovizioso, hanno effettuato tutto il turno pomeridiano delle FP2 con lo stesso set di gomme rinunciando di fatto al time-attack con pneumatici freschi.

Più allarmante in tal senso la situazione di Valentino Rossi, che dopo aver svolto un lungo lavoro sulle gomme per simulare il Gran Premio ha montato gomme nuove (con morbida al posteriore) andando dunque a caccia di un buon tempo sul giro. Purtroppo però il Dottore ha stampato due crono consecutivi non esaltanti in 1’32″2, restando di fatto in quindicesima posizione nella combinata a 635 millesimi di ritardo dalla miglior prestazione assoluta odierna di Fabio Quartararo. Il leggendario 41enne di Tavullia ha indubbiamente fatto fatica in questo secondo venerdì di Misano, ma nel corso dello scorso weekend ha dimostrato di poter scendere in più di un’occasione sotto il muro dell’1:32 sul giro secco. Le prestazioni del resto del gruppo sono migliorate rispetto a sette giorni fa, ma Rossi ammirato in occasione del GP di San Marino non dovrebbe fare troppa fatica ad accedere direttamente in Q2.

Foto: Lapresse