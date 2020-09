MotoGP, FP3 GP Emilia Romagna 2020: fulmine Bagnaia! Valentino Rossi entra in Q2, niente da fare per Andrea Dovizioso

A Misano Adriatico è andata in scena la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna di MotoGP. Il turno è stato decisivo per determinare i dieci piloti ammessi direttamente alla Q2. Al termine della giornata di ieri, nomi del calibro di Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Jack Miller e Francesco Bagnaia erano esclusi dalla top-ten della classifica combinata. La FP3 ha detto bene al Dottore e soprattutto a Pecco, autore di un giro clamoroso.

Il turno comincia nel segno degli alfieri della Ducati Pramac. Nel bene con Bagnaia, che è il primo a marcare un tempo di un certo rilievo (1’32”0) pur usando pneumatici medi. Nel male con Miller, il quale finisce nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze. Oltre al ventitreenne piemontese, nelle fasi iniziali (quando si lavora sul passo gara) si distinguono in positivo anche la Ktm di Pol Espargaro e la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli, seguiti a ruota dalla Suzuki di un rivitalizzato Alex Rins e dall’altra Yamaha Petronas di Fabio Quartararo.

Nell’ultimo quarto d’ora si scatenano i time attack. Le prime a muoversi in tal senso sono le Ducati. Bagnaia ferma i cronometri su un sensazionale 1’31”127, mentre i compagni di marca fanno decisamente più fatica a emergere. Ci prova anche Valentino Rossi, ma il suo primo tentativo è infruttuoso. Il Dottore successivamente si migliora, riuscendo a entrare in Q2 proprio mentre fioccano le cadute. Finiscono a terra le Ktm di Pol Espargaro e Miguel Oliveira, nonché il già citato “Pecco”. Niente da fare, invece, per Miller e Dovizioso.

Dunque i dieci qualificati alla Q2 sono: Bagnaia, Viñales, Quartararo, Morbidelli, Mir, Binder, Nakagami, Rossi, Pol Espargaro e Petrucci. Tutti gli altri dovranno invece cimentarsi nella Q1. Le qualifiche prenderanno il via alle ore 14.10.

GP EMILIA ROMAGNA – CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2, FP3

1 BAGNAIA Francesco Ducati 1 31 127 2 VINALES Maverick Yamaha 1 31 185 3 QUARTARARO Fabio Yamaha 1 31 359 4 MORBIDELLI Franco Yamaha 1 31 429 5 MIR Joan Suzuki 1 31 626 6 BINDER Brad Ktm 1 31 628 7 NAKAGAMI Takaaki Honda 1 31 630 8 ROSSI Valentino Yamaha 1 31 680 9 ESPARGARO Pol Ktm 1 31 699 10 PETRUCCI Danilo Ducati 1 31 701 11 MILLER Jack Ducati 1 31 760 12 ESPARGARO Aleix Aprilia 1 31 790 13 ZARCO Johann Ducati 1 31 826 14 DOVIZIOSO Andrea Ducati 1 31 894 15 OLIVEIRA Miguel Ktm 1 31 965 16 RINS Alex Suzuki 1 32 178 17 LECUONA Iker Ktm 1 32 229 18 MARQUEZ Alex Honda 1 32 369 19 RABAT Tito Ducati 1 32 788 20 SMITH Bradley Aprilia 1 32 916

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: La Presse