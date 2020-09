MotoGP, un venerdì preoccupante per Valentino Rossi. Tanto lavoro per la gara, ma il passo non convince

Ci si aspettava un inizio di weekend decisamente più scoppiettante per Valentino Rossi, invece le prove libere del GP di Emilia Romagna non hanno per nulla sorriso al centauro di Tavullia. Il Dottore ha faticato tremendamente sul circuito di Misano e i risultati deludenti di questo venerdì sono sorprendenti, visto che su questa stessa pista l’alfiere della Yamaha aveva concluso in quarta posizione il GP di San Marino appena cinque giorni fa, dopo essere rimasto a lungo in lotta per il podio. La prestazione del numero 46 stona decisamente con quanto visto lo scorso fine settimana e con le ambizioni della vigilia, anche perché il 41enne sta covando seriamente la possibilità di lottare per la conquista del Mondiale.

Lo stesso Valentino Rossi pensava e sperava di essere in linea con le prestazioni di “gara-1”, invece è decisamente lontano: tutti gli avversari hanno migliorato il proprio passo, mentre il Dottore ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua moto e ha sofferto parecchio. 17° nel turno mattutino, 12° nella FP2, 15° nella classifica combinata dei tempi e soprattutto un passo gara decisamente poco convincente, che non promette niente di buono in vista di domenica. Il lavoro da fare è tantissimo in vista del momento clou di questi tre giorni, bisogna trovare il giusto set-up e cercare di tirare fuori qualcosa di speciale dal cilindro per provare a battagliare alla pari con i diretti avversari.

Va sottolineato che le altre Yamaha di Franco Quartararo, Franco Morbidelli e Maverick Vinales si sono distinte nelle due sessioni odierne di prove libere, dunque le criticità sono tutte di Valentino Rossi. Bisogna valutare al meglio la scelta degli pneumatici e cercare di trovare la soluzione giusta per comportarsi al meglio sulle buche e nei cambi di direzione, su una pista che sembra adattarsi al meglio alle moto di Iwata (come settimana scorsa) ma che dopo i primi 90 minuti ha respinto il nove volte campione del mondo.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse