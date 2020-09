MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non faccio mai i time-attack di venerdì, positivo essere a mezzo secondo dalla vetta”

Venerdì abbastanza positivo in casa Ducati Pramac soprattutto in prospettiva per Francesco Bagnaia, che ha svolto senza intoppi un programma di lavoro incentrato sui long-run con gomme usate senza andare a caccia della prestazione pura. Il torinese classe 1997 ha comunque chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Emilia Romagna in undicesima piazza assoluta con mezzo secondo di ritardo dal miglior tempo di Fabio Quartararo, perciò domattina servirà un passo avanti cronometrico per entrare direttamente in Q2. “Pecco” è reduce dal suo primo podio della carriera in MotoGP, perciò il suo obiettivo è quello di confermarsi nella top-3 a Misano anche questa domenica.

“Nei venerdì è più importante lavorare in ottica gara. Lo scorso weekend non ero riuscito a lavorare sulle gomme perché comunque c’erano altre priorità, mentre questo fine settimana è importante capire quale gomma utilizzare in gara – ha spiegato il campione iridato Moto2 del 2018 ai microfoni di Sky Sport – Morbidelli e Mir avevano la media domenica scorsa e andavano molto forte negli ultimi giri, quindi era importante oggi testarla. Le condizioni dovrebbero essere diverse rispetto all’ultima gara, perciò domani saranno molto importanti le FP4 per la decisione definitiva. Non faccio mai i time-attack di venerdì, perciò è molto positivo essere a mezzo secondo dalla vetta. Le mie condizioni? Sto bene col ginocchio, simile allo scorso weekend. Mi dà fastidio, però quando sono in moto non ho problemi durante i miei long run. Diciamo che sono all’80%“.

Foto: Lapresse