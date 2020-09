Moto3, risultati FP2 GP Emilia Romagna 2020: Jaume Masià piazza il miglior tempo davanti a Vietti, Suzuki e Migno

Jaume Masià (Honda Leopard) piazza il guizzo conclusivo e fa segnare il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 di Moto3 e dell’intero venerdì di Misano. Dopo la FP1 disputata in mattinata infatti lo spagnolo ha concluso in 1:41.663 migliorando di quasi tre decimi la prestazione di Raul Fernandez del primo turno. Nel corso del pomeriggio al secondo posto si è piazzato il nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 1:41.983 a 320 millesimi di distacco, mentre al terzo posto troviamo il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) che, dopo la scivolata della FP1, ha toccato l’1:42.079 a 412.

Quarta posizione per Andrea Migno (Sky Racing team VR46) a sua volta autore di una scivolata in curva 2, in 1:42.089 a 426 millesimi. Quinta per lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:42.120 a 457, mentre è sesto il ceco Filip Salac (Honda Rivacold) in 1:42.133 a 470. Settima posizione per Dennis Foggia (Honda Leopard) in 1:42.198 a 535 millesimi, ottava per Stefano Nepa (KTM Aspar) a 564, quindi nona per Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 614, con il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) decimo a 647.

Undicesimo crono per Tony Arbolino (Honda Rivacold) in 1:42.313 a 650 millesimi, sedicesimo e fuori dalla Q1, Romano Fenati (Huaqvarna Max Racing) in 1:42.487 a 824, davanti a Riccardo Rossi (KTM BOE) in 1:42.493 a 83. Ventitreesimo Davide Pizzoli (KTM BOE) a 993 millesimi, mentre è solamente venticinquesimo e ultimo della nostra pattuglia, Niccolò Antonelli (Honda SIC58) con un distacco di 1.110 e sempre più in difficoltà con la sua moto.

Anche questa sessione e, nel complesso, il weekend di Misano della classe più leggera, sono condizionati dalle penalità inflitte dalla direzione gara dopo quanto successo nello scorso fine settimana. Ecco un riepilogo: Tony Arbolino, Dennis Foggia, Jaume Masià, Davide Pizzoli e Ryusei Yamanaka sono arrivati al terzo richiamo e dovranno quindi saltare i primi 15 minuti delle FP3, mentre Niccolò Antonelli, Albert Arenas (leader del campionato), Jason Dupasquier, Romano Fenati, Raul Fernandez, Sergio Garcia, Khairul Idham Pawi, Riccardo Rossi, Filip Salac, Ayumu Sasaki e Kaito Toba (alla seconda irregolarità) sono stati costretti a rimanere ai box nei primi 15 minuti delle FP2.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTO3

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 208.8 1’41.663

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.5 1’41.983 0.320 / 0.320

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 204.9 1’42.075 0.412 / 0.092

4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.3 1’42.089 0.426 / 0.014

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1’42.120 0.457 / 0.031

6 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’42.133 0.470 / 0.013

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.4 1’42.198 0.535 / 0.065

8 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 207.6 1’42.227 0.564 / 0.029

9 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.4 1’42.277 0.614 / 0.050

10 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 206.8 1’42.310 0.647 / 0.033

11 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’42.313 0.650 / 0.003

12 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.7 1’42.353 0.690 / 0.040

13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’42.360 0.697 / 0.007

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 210.5 1’42.445 0.782 / 0.085

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 206.1 1’42.483 0.820 / 0.038

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 205.3 1’42.487 0.824 / 0.004

17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 207.6 1’42.493 0.830 / 0.006

18 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 206.8 1’42.559 0.896 / 0.066

19 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 205.7 1’42.561 0.898 / 0.002

20 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 202.2 1’42.572 0.909 / 0.011

21 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1’42.593 0.930 / 0.021

22 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 209.3 1’42.617 0.954 / 0.024

23 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 209.7 1’42.656 0.993 / 0.039

24 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 204.5 1’42.679 1.016 / 0.023

25 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1’42.773 1.110 / 0.094

26 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 205.3 1’42.845 1.182 / 0.072

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 208.4 1’42.912 1.249 / 0.067

28 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 206.8 1’42.912 1.249

29 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 206.1 1’43.211 1.548 / 0.299

30 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 205.7 1’43.349 1.686 / 0.138

31 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.5 1’43.563 1.900 / 0.214

CLASSIFICA TEMPI COMBINATA FP1-FP2 GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTO3

5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’42.246 16 1’41.663 15

2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’41.962 16 1’42.120 7 0.299 0.299

3 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.521 12 1’41.983 16 0.320 0.021

4 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.110 5 1’42.075 10 0.412 0.092

5 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’42.224 12 1’42.089 19 0.426 0.014

6 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’42.126 10 1’42.483 14 0.463 0.037

7 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.389 16 1’42.133 11 0.470 0.007

8 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’42.152 18 1’42.198 18 0.489 0.019

9 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’42.212 15 1’42.353 7 0.549 0.060

10 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’42.839 12 1’42.227 15 0.564 0.015

11 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.471 16 1’42.277 10 0.614 0.050

12 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’42.400 13 1’42.310 11 0.647 0.033

13 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.651 11 1’42.313 16 0.650 0.003

14 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.640 14 1’42.360 9 0.697 0.047

15 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.978 14 1’42.445 17 0.782 0.085

16 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’42.462 10 1’42.559 15 0.799 0.017

17 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.663 10 1’42.487 15 0.824 0.025

18 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’44.056 6 1’42.493 9 0.830 0.006

19 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’42.548 12 1’42.561 18 0.885 0.055

20 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.728 18 1’42.572 9 0.909 0.024

21 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.654 4 1’42.593 10 0.930 0.021

22 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’42.916 14 1’42.617 8 0.954 0.024

23 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’43.684 14 1’42.656 9 0.993 0.039

24 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’43.060 10 1’42.679 18 1.016 0.023

25 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.902 15 1’42.773 10 1.110 0.094

26 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’43.667 5 1’42.845 11 1.182 0.072

27 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’43.180 15 1’42.912 12 1.249 0.067

28 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’43.707 14 1’42.912 10 1.249

29 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’43.055 14 1’43.349 5 1.392 0.143

30 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.059 18 1’43.211 10 1.396 0.004

31 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.947 14 1’43.563 5 1.900 0.504

